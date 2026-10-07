GRADI SE TIM I IGRA ZA EP: Selektorka rukometašica Sandra Kolaković okupiće rukometašice od 16. do 24. oktobra u Staroj Pazovi
SELEKTORKA rukometašica Sandra Kolaković nastavlja da gradi tim i igru za Evropsko prvenstvo od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Češkoj i Turskoj. Kormilarka Srbije je za EHF nedelju nacionalnih timova pozvala 24 igračice, s kojima će da radi od 16. do 24.oktobra u SC Fudbalskog saveza Srbije u Satroj Pazovi.
Ekipa će biti izmenjena u odnosu na onu koja se pripremala i igrala na "Trofeju Makedonije" u Ohridu, gde je bila poslednja. Pozvane su iskusnije igračice, uglavnom iz domaćih klubova. Najviše ih je iz Crvene zvezde, sedam. Iz Naise je pozvala pet, a iz Bora tri rukometašice.
Na spisku su: Gordana Petković, Marija Simić, Anastasija Nedeljković, Moli Kubina (golmani), Aleksandra Stamenić, Nataša Cvetković, Jelena Stojanović (leva krila), Tijana Simić, Zorica Ranković, Dunja Radević (desna krila), Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković, Jelena Kneževiž (pivoti), Jovana Skrobić, Aleksandra Vasić, Nora Fajfrić, Tamara Mandić, Teodora Majkić, Tamara Dušić, Milica Otašević, Leana Milosavljević i Lara Stanić (bekovi).
Osim treninga planirane su i trening utakmice.
Podsetimo, naše dame su na EP u grupi F (Bratislava), u kojoj će da odmere snage sa Švedskom, Nemačkom i Slovačkom. Prve dve selekcije izboriće drugu fazu šampionata Starog kontinenta.
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