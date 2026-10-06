Fight club

Brutalne reči pred revanš! Rus zapretio Amerikancu: "Nije me briga..."

С.С.

06. 10. 2026. u 17:45

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Spektakularna borba u najavi.

Бруталне речи пред реванш! Рус запретио Американцу: Није ме брига...

Danil Aikin / Zuma Press / Profimedia

Ljubitelji borilačkih sportova uveliko se pripremaju da uživaju u eventualnom revanšu između Hamzata Čimajeva iz Rusije i Amerikanca Šona Striklenda!

Ruski borac je sada i "potpalio vatru", pošto je otvoreno zapretio aktuelnom šampionu srednje kategorije iz Sjedinjenih Američkih Država.

- Platiću ti milion dolara. Pošalji lokaciju i idemo da se borimo. Nije me briga da li će biti u kavezu ili van njega - rekao je Čimajev.

Navijači su nestrpljivo čekali da vide kakav će biti odgovor Striklenda, ali se šampion još nije oglasio.

Treba reći da je baš Amerikanac naneo Rusu prvi poraz u "profi" karijeri, kada je Šon Striklend trijumfovao podeljenom odlukom sudija u pet rundi. Bilo je to na UFC 328!

Svi nestrpljivo čekaju revanša, ali ostaje pitanje da li će biti zakazan. Međutim, nema dileme da bi navijači želeli opet da gledaju duel najdominantnijeg i najnepredvidljivijeg od svih boraca na planeti.

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