Fudbal

"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom

Filip Milošević

06. 10. 2026. u 17:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.

Брате, ја сам већ богат, не морам да трчим! Фудбалер шокирао изјавом

Foto: Instagram/jaderduran9

Brazilski vezista Fred je istakao da Durana ne zanima previše fudbal još otkako je iz Čikago Fajera prešao u Aston Vilu.

- Taj lik ne mari ni za šta, druže – kakav je zabavan tip! Sjajna osoba, ali, znaš, baš ga je briga za sve. Kad bismo izašli u grad, ja bih rekao: ’Džone, hajde na trening, da istrčimo krug ili dva.’ Na to nam je uzvraćao: ’Brate, ja sam već bogat. Ne moram da trčim.’ Onda bi otišao u medicinski blok i zabušavao - istakao je Fred.

Prema njegovim rečima, slično je bilo i na drugim adresama.

- Kad je Duran prešao u Zenit, rekao sam: ’Ooo, sad ćeš zaraditi još više novca.’ Njegovo razmišljanje je bilo: ’Brate, što više, to bolje, što više, to bolje.’ Ponekad, dok smo razgovarali, znao je da kaže: ’Već sam obezbedio i sebe i svoju porodicu, i to za tri generacije.’ Takvo razmišljanje je znalo da mi ide na živce.

Mada, možda sad posmatra život iz drugačije perspektive.

- Ugovor koji su mu ponudili u Al Nasru bio je nestvaran. Već je kupio celu Kolumbiju. Čujem da će uskoro dobiti dete, nadam se da se malo smirio i da je pronašao mir - istakao je Fred.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tramp povukao sve B-1 bombardere: Šta se dešava?

Tramp povukao sve B-1 bombardere: Šta se dešava?