"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
Brazilski vezista Fred je istakao da Durana ne zanima previše fudbal još otkako je iz Čikago Fajera prešao u Aston Vilu.
- Taj lik ne mari ni za šta, druže – kakav je zabavan tip! Sjajna osoba, ali, znaš, baš ga je briga za sve. Kad bismo izašli u grad, ja bih rekao: ’Džone, hajde na trening, da istrčimo krug ili dva.’ Na to nam je uzvraćao: ’Brate, ja sam već bogat. Ne moram da trčim.’ Onda bi otišao u medicinski blok i zabušavao - istakao je Fred.
Prema njegovim rečima, slično je bilo i na drugim adresama.
- Kad je Duran prešao u Zenit, rekao sam: ’Ooo, sad ćeš zaraditi još više novca.’ Njegovo razmišljanje je bilo: ’Brate, što više, to bolje, što više, to bolje.’ Ponekad, dok smo razgovarali, znao je da kaže: ’Već sam obezbedio i sebe i svoju porodicu, i to za tri generacije.’ Takvo razmišljanje je znalo da mi ide na živce.
Mada, možda sad posmatra život iz drugačije perspektive.
- Ugovor koji su mu ponudili u Al Nasru bio je nestvaran. Već je kupio celu Kolumbiju. Čujem da će uskoro dobiti dete, nadam se da se malo smirio i da je pronašao mir - istakao je Fred.
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"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
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