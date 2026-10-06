Košarka

Makabi napušta Beograd: "Domaće" utakmice će igrati u Limasolu

Filip Milošević

06. 10. 2026. u 17:35

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Arena Spiros Kiprijanu u Limasolu, zvanično je u utorak dobila dozvolu za igranje evroligaških mečeva, pa će tako Makabi napustiti Beograd i halu Aleksandar Nikolić i preći na Kipar.

Макаби напушта Београд: Домаће утакмице ће играти у Лимасолу

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prva utakmica Makabija tamo će biti odigrana 22. oktobra, sa ograničenim brojem gledalaca na 5.000 i strogim obezbeđenjem.

Inspekcija je utvrdila da hala može da ispuni posebne zahteve izraelskog tima i sada će biti registrovana kao njihov domaći teren.

Filinjuz, koji je prvi izvestio o preseljenju, takođe javlja da će kapacitet zvanično biti smanjen radi bolje organizacije i obezbeđenja. Nakon renoviranja prošle godine, arena može da primi 6.000 gledalaca, ali će na utakmicama "Ponosa Izraela" moći da prisustvuje 5.000, a policija će dozvoliti samo veoma mali broj gostujućih navijača. Navijačima neće biti dozvoljeno da unose lične stvari u arenu. Tribine će biti odvojene, a svima koji ulaze biće potrebna ulaznica.

Utakmice protiv tri turska kluba, Fenerbahčea, Bešiktaša i Anadolu Efesa, biće posebno i strogo nagledane i obezbeđene.


 

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