Iznenadan potez Rijere: Zvezda u Kragujevcu sa novim igračem!

Imaće priliku da zaigra u crveno-belom dresu.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde koriste reprezentativnu pauzu da se što bolje pripreme za nastavak sezone.

Šampiona Srbije već u četvrtak čeka prvi meč Lige konferencija, protiv Kopenhagena na stadionu "Rajko Mitić", a prvak Superlige je već pustio u prodaju ulaznice za taj duel.

Trener Albert Rijera imao je više vremena da se upozna sa igračkim kadrom, ali i mladim snagama koje tek dolaze na elitnu scenu, a koje nisu bile pozvane.

Prema saznanjima "Mocart sporta", tokom trenažnog procesa u pauzi dokazao se Andrej Sibinović, momak rođen 2009. godine Andrej, koji će već za vikend putovati sa seniorima na utakmicu protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca.

FOTO: FK Crvena zvezda

Radi se o veznom igraču koji je ovog leta stigao na Marakanu sa Banovog brda.

Kada je stigao iz Čukaričkog, Andrej Sibinović je odmah zaigrao za omladinski tim srpskog šampiona. Na sedam mečeva za Zvezdu imao je tri asistencije i pokazao da obećava, što Rijeri nije promaklo.

Već je Sibinović i debitovao, ali u prijateljskom duelu protiv Njegoša, na proslavi 80 godina postojanja kluba iz Lovćenca. Sada mu se ukazuje prilika da doživi "vatreno krštenje" i u zvaničnoj utakmici.

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