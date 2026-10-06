Partizan obeležio klupsku slavu, evo ko je sve bio prisutan (FOTO)
Crno-beli su pre dva dana proslavili i 81. rođendan
U prostorijama FK Partizan danas je bila svečarska atmosfera, pošto je obeležena klupska slava Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg.
Sečenjem slavskog kolača na stadionu u Humskoj, kroz molitvenu zajednicu i u sećanju na velikog svetitelja zatražen je blagoslov Božiji i zaštita Sv. Jovana u narednom periodu, kako za klub, tako i porodice njegovih članova.
Prisutni su bili članovi Upravnog odbora na čelu sa predsednikom Rasimom Ljajićem, generalnim direktorom Dankom Lazovićem i poslovnom direktorkom Milkom Forcan.
Ekspediciju stručnog štaba predvodio je trener Saša Ilić, a tu su bili i sportski direktor Radosav Petrović, tandem zadužen za Omladinsku školu Miralem Sulejmani i Nenad Marinković, brojni bivši asovi, kao i zaposleni u radnoj zajednici. Nisu izostali ni igrači prvog tima - Miloš Krunić, Stefan Mitrović, Nikola Simić, Marko Lekić, Nikola Čumić...
Podsetimo, crno-beli su 4. oktobra proslavili i 81 godinu od osnivanja kluba.
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