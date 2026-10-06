RAZVALILI BI ZEMLJU: Blokaderi su spremni na sve - da bakama i dekama ne daju da vide unuke ako glasaju za Aleksandra Vučića

NOVO ludilo blokadera pokazuje da dna tamo nema.

Foto: Printskrin

Oni na društvenim mrežama idu dotle da predlažu ucenu svojih roditelja, baka i deka svoje dece, tako što im neće dozvoliti da ih viđaju ako glasaju za Aleksandra Vućića odnosno za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: printskrin Iks