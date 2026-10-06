RAZVALILI BI ZEMLJU: Blokaderi su spremni na sve - da bakama i dekama ne daju da vide unuke ako glasaju za Aleksandra Vučića
NOVO ludilo blokadera pokazuje da dna tamo nema.
Oni na društvenim mrežama idu dotle da predlažu ucenu svojih roditelja, baka i deka svoje dece, tako što im neće dozvoliti da ih viđaju ako glasaju za Aleksandra Vućića odnosno za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
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