AMERIČKI SENATOR KRIS MARFI: Kongres pokušava da sakrije posledice rata sa Iranom

AMERIČKI demokratski senator Kris Marfi izjavio je danas da mu je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država uskratilo pristup američkoj vojnoj bazi Al Udeid u Kataru tokom njegove posete Bliskom istoku, ocenivši da je to deo napora američke vlade da prikrije posledice rata sa Iranom.

Foto: Rod Lamkey - CNP / INSTAR Images / Profimedia

Pentagon nije odgovorio na zahtev Rojtersa da pruži komentar. Baza Al Udeid je najveća američka vojna baza u regionu i Iran je više puta napao od početka rata između SAD i Irana.

- Ova poseta potvrdila mi je da je u toku aktivan, nezabeležen i neustavan pokušaj da se od Kongresa i američkog naroda sakriju posledice i širi značaj ovog rata - rekao je Marfi grupi novinara u Rijadu, drugoj stanici njegove turneje.

On je naveo i da je Pentagon odbio da organizuje brifing o ratu tokom njegovog boravka u regionu.

I just finished a two hour meeting with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Let me tell you about it. https://t.co/NLkkWMmmMk — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) October 5, 2026

- Nikada se tokom svog mandata u Senatu nisam susreo sa nečim sličnim i to je deo namerne kampanje prikrivanja informacija, kojoj bi moje republikanske kolege u Kongresu trebalo da zahtevaju kraj - rekao je Marfi.

On je, međutim, naglasio da mu je američki državni sekretar Marko Rubio omogućio posetu, uključujući organizovanje sastanaka sa diplomatama.

Tokom turneje Marfi se sastao sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom el Tanijem, saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, kao i drugim visokim zvaničnicima zemalja Persijskog zaliva.

(Tanjug)

