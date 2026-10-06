DIRLJIVA SCENA KOD LAJKOVCA: Dve devojčice potrčale u zagrljaj Vučiću (VIDEO)
PRVI na listi "Ujedinjena Srbija" i nosilac liste Aleskandar Vučić posetio je danas selo Jabučje u opštini Lajkovac.
Aleksandar Vučić danima unazad obilazi sela i manja mesta u Srbiji kako bi neposredno razgovarao sa meštanima, uverio se u probleme koje imaju i obavestio ih o planiranoj državnoj pomoći, projektima i investicijama.
Prilikom današnjeg obraćanja u selu Jabučje kod Lajkovca, zabeležen je dirljiv trenutak u kom dve devojčice prilaze Aleksandru Vučiću kako bi se fotografisale sa njim.
Bivši predsednik je srdačno dočekao devojčice i primio ih u zagrljaj.
- Vratile su mi snagu - rekao je Vučić u svojoj objavi na mreži Instagram.
Kako je ovaj emotivni trenutak izgledao, možete pogledati ispod.
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