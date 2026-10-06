Politika

DIRLJIVA SCENA KOD LAJKOVCA: Dve devojčice potrčale u zagrljaj Vučiću (VIDEO)

Ivana Manić

06. 10. 2026. u 17:13

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PRVI na listi "Ujedinjena Srbija" i nosilac liste Aleskandar Vučić posetio je danas selo Jabučje u opštini Lajkovac.

ДИРЉИВА СЦЕНА КОД ЛАЈКОВЦА: Две девојчице потрчале у загрљај Вучићу (ВИДЕО)

Foto: Printscreen / Instagram / avucic

Aleksandar Vučić danima unazad obilazi sela i manja mesta u Srbiji kako bi neposredno razgovarao sa meštanima, uverio se u probleme koje imaju i obavestio ih o planiranoj državnoj pomoći, projektima i investicijama.

Prilikom današnjeg obraćanja u selu Jabučje kod Lajkovca, zabeležen je dirljiv trenutak u kom dve devojčice prilaze Aleksandru Vučiću kako bi se fotografisale sa njim.

Bivši predsednik je srdačno dočekao devojčice i primio ih u zagrljaj.

- Vratile su mi snagu - rekao je Vučić u svojoj objavi na mreži Instagram.

Kako je ovaj emotivni trenutak izgledao, možete pogledati ispod.

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