DIRLJIVA SCENA KOD LAJKOVCA: Dve devojčice potrčale u zagrljaj Vučiću (VIDEO)

PRVI na listi "Ujedinjena Srbija" i nosilac liste Aleskandar Vučić posetio je danas selo Jabučje u opštini Lajkovac.

Foto: Printscreen / Instagram / avucic

Aleksandar Vučić danima unazad obilazi sela i manja mesta u Srbiji kako bi neposredno razgovarao sa meštanima, uverio se u probleme koje imaju i obavestio ih o planiranoj državnoj pomoći, projektima i investicijama.

Prilikom današnjeg obraćanja u selu Jabučje kod Lajkovca, zabeležen je dirljiv trenutak u kom dve devojčice prilaze Aleksandru Vučiću kako bi se fotografisale sa njim.

Bivši predsednik je srdačno dočekao devojčice i primio ih u zagrljaj.

- Vratile su mi snagu - rekao je Vučić u svojoj objavi na mreži Instagram.

Kako je ovaj emotivni trenutak izgledao, možete pogledati ispod.