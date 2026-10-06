Košarka

Evroliga izdala hitno saopštenje: Evo šta to znači za Zvezdu i Partizan!

С.С.

06. 10. 2026. u 16:16

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Čelnici najelitnijeg evropskog takmičenja održali sastanak.

Евролига издала хитно саопштење: Ево шта то значи за Звезду и Партизан!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Evroliga je izdala hitno saopštenje, posle održane Skupštine klubova vlasnika na kojoj je postignut dogovor o ključnim strateškim odlukama.

Prema prethodno najavljenim potezima, odbijen je ultimatum NBA lige uz jasan stav da razgovor može da se nastavi u budućnosti.

Istovremeno je usvojen plan za narednu deceniju, gde je rečeno da se postojeće desetogodišnje licence, koje poseduje 13 klubova, pretvore u franšize, uz mogućnost proširenja najelitnijeg evropskog ranga.

Evroliga nije potvrdila ništa kada se radi o imenima drugih klubova, među kojima su i Crvena zvezda i Partizan, koji se nadaju da će biti u grupi onih koji će biti uključeni u proširenje, kada su u pitanju franšize.

Saopštenje Evrolige preosimo u celosti:

- Klubovi akcionari Euroleague Commercial Assets (ECA) sastali su se u utorak, 6. oktobra, u Černobiju u Italiji, kako bi razgovarali i usaglasili ključne strateške odluke u vezi sa budućnošću njihovog zajedničkog vlasništva.

- Predsednik Evrolige Dejan Bodiroga poželeo je dobrodošlicu učesnicima i istakao rad koji su klubovi obavljali tokom prethodnih decenija, a koji je doveo do nezabeleženog rasta, interesovanja i zamaha evropske klupske košarke.

- Sastanak je nastavljen prezentacijom izvršnog direktora Evrolige Čusa Buena, koji je izneo informacije o napretku u realizaciji usvojene strateške mape puta i desetogodišnjeg poslovnog plana, kao i o ključnim strateškim prioritetima.

- Među njima su bili i predlog da se postojeće desetogodišnje licence, koje poseduje 13 klubova akcionara, pretvore u franšize, kao i mogućnosti za proširenje takmičenja koje su proistekle iz više obavezujućih ponuda vodećih evropskih klubova.

- Vlasnici klubova koji su prisustvovali sastanku saglasili su se da se nastavi proces pretvaranja postojećih desetogodišnjih licenci u franšize za 13 klubova akcionara ECA:

- Anadolu Efes Istanbul Baskonija Vitorija-Gasteiz CSKA Moskva Armani Olimpija Milano Barselona Bajern Minhen Fenerbahče Istanbul LDLC ASVEL Vilerban Makabi Tel Aviv Olimpijakos Pirej Panatinaikos Atina Real Madrid Žalgiris Kaunas Proširenje franšiza

- Klubovi su se takođe saglasili da nastave proces proširenja broja franšiza.

- Vlasnici klubova ovlastili su Upravni odbor da nastavi proces razmatranja mogućnosti i da u narednim nedeljama predstavi konačnu preporuku, o kojoj će potom biti odlučeno - navodi se u saopštenju Evrolige.

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