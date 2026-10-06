Evroliga izdala hitno saopštenje: Evo šta to znači za Zvezdu i Partizan!

Čelnici najelitnijeg evropskog takmičenja održali sastanak.

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Evroliga je izdala hitno saopštenje, posle održane Skupštine klubova vlasnika na kojoj je postignut dogovor o ključnim strateškim odlukama.

Prema prethodno najavljenim potezima, odbijen je ultimatum NBA lige uz jasan stav da razgovor može da se nastavi u budućnosti.

Istovremeno je usvojen plan za narednu deceniju, gde je rečeno da se postojeće desetogodišnje licence, koje poseduje 13 klubova, pretvore u franšize, uz mogućnost proširenja najelitnijeg evropskog ranga.

Evroliga nije potvrdila ništa kada se radi o imenima drugih klubova, među kojima su i Crvena zvezda i Partizan, koji se nadaju da će biti u grupi onih koji će biti uključeni u proširenje, kada su u pitanju franšize.

Saopštenje Evrolige preosimo u celosti:

- Klubovi akcionari Euroleague Commercial Assets (ECA) sastali su se u utorak, 6. oktobra, u Černobiju u Italiji, kako bi razgovarali i usaglasili ključne strateške odluke u vezi sa budućnošću njihovog zajedničkog vlasništva.

- Predsednik Evrolige Dejan Bodiroga poželeo je dobrodošlicu učesnicima i istakao rad koji su klubovi obavljali tokom prethodnih decenija, a koji je doveo do nezabeleženog rasta, interesovanja i zamaha evropske klupske košarke.

- Sastanak je nastavljen prezentacijom izvršnog direktora Evrolige Čusa Buena, koji je izneo informacije o napretku u realizaciji usvojene strateške mape puta i desetogodišnjeg poslovnog plana, kao i o ključnim strateškim prioritetima.

ECA Club owners agree on key strategic decisions Euroleague Commercial Assets (ECA) Shareholder Clubs met on Tuesday, October 6, in Cernobbio, Italy, to discuss and align on key strategic decisions regarding the future of their collective property. Euroleague Basketball President Dejan Bodiroga welcomed the attendees and highlighted the work carried out by the clubs over the past decades, which has driven unprecedented growth, interest and momentum for European club basketball. The meeting continued with a presentation by Euroleague Basketball CEO Chus Bueno, who provided an update on the progress made against the approved strategic roadmap and the 10-year business plan, as well as on key strategic priorities. These included the proposed conversion of the current 10-year licenses held by the thirteen shareholder clubs into franchises, and expansion opportunities arising from multiple binding offers received from leading professional clubs. - Franchise Transformation The attending club owners agreed to move forward with the process of converting the current 10-year licenses into franchises for the thirteen ECA shareholder clubs: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscow, Armani Olimpia Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid and Zalgiris Kaunas. - Franchise Expansion The clubs agreed to continue the process to expand the number of franchises. Club owners appointed the Board of Directors to continue with the review process and present a final recommendation for approval in the upcoming weeks. — EuroLeague (@EuroLeague) October 6, 2026

- Među njima su bili i predlog da se postojeće desetogodišnje licence, koje poseduje 13 klubova akcionara, pretvore u franšize, kao i mogućnosti za proširenje takmičenja koje su proistekle iz više obavezujućih ponuda vodećih evropskih klubova.

- Vlasnici klubova koji su prisustvovali sastanku saglasili su se da se nastavi proces pretvaranja postojećih desetogodišnjih licenci u franšize za 13 klubova akcionara ECA:

- Anadolu Efes Istanbul Baskonija Vitorija-Gasteiz CSKA Moskva Armani Olimpija Milano Barselona Bajern Minhen Fenerbahče Istanbul LDLC ASVEL Vilerban Makabi Tel Aviv Olimpijakos Pirej Panatinaikos Atina Real Madrid Žalgiris Kaunas Proširenje franšiza

- Klubovi su se takođe saglasili da nastave proces proširenja broja franšiza.

- Vlasnici klubova ovlastili su Upravni odbor da nastavi proces razmatranja mogućnosti i da u narednim nedeljama predstavi konačnu preporuku, o kojoj će potom biti odlučeno - navodi se u saopštenju Evrolige.

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