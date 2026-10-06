"Imao sam dobre ponude..." Tarik Biberović o napuštanju Evrope i odlasku u NBA ligu

Osam godina proveo je Tarik Biberović u Fenerbahčeu, a sada je dovoljno sazreo i odlučio se na iskorak u karijeri i odlazak u NBA ligu - u ekipu Dalasa.

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Biberović je tokom razgovora sa novinarima govorio o odluci da napusti Fenerbahče i konačno se oproba u NBA ligi.

- Sada osećam da sam dovoljno sazreo. I prošle godine sam imao ovu priliku. Zapravo, odrekao sam se mnogo toga da bih bio ovde. Imao sam veoma dobre ponude i od Fenerbahčea i od različitih NBA timova. Ali sada sam ovde i spreman sam za ovaj izazov. Mnogo sam zreliji i znam kako treba da se postavim na terenu. Daću sve od sebe da zaslužim svaki minut koji dobijem - rekao je Biberović.

NBA liga donosi brži ritam i drugačiju terminologiju, ali Biberović smatra da mu prilagođavanje ne predstavlja veliki problem.

- Postoji novi sistem i moram da mu se prilagodim, ali nije previše teško. Filozofija i ritam su malo brži, ali je osnovna ideja ista. Terminologija je malo drugačija. Pre samo pet minuta smo pričali o tome. Trener je nešto govorio, a meni je delovalo kao da te reči čujem prvi put. Ali, na kraju krajeva, i ovo je košarka, tako da mi je posao lakši.

Konkurencija za mesto u rotaciji biće velika, a Biberović je svestan da će za minute morati da se izbori svakodnevnim radom.

- Da biste ostali na terenu, morate dobro da radite više stvari. To je borba koja traje svakog dana. Ovde smo zajedno da jedni druge učinimo boljima, ali se istovremeno svakog dana takmičite i upravo je u tome lepota.

- Fizički sam dobro pripremljen i trudim se da na teren donesem fizičku snagu, odbranu, skok i visoku energiju. Takođe želim da koristim svoj košarkaški IQ kako bih razumeo ritam, pomagao igračima oko sebe i bio taj deo koji će podići ekipu - dodao je.

Dalas će sezonu otvoriti 21. oktobra na gostovanju Hjustonu.