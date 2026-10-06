EVROPO, STIDI SE! Šta Španac zna šta je Vukovar?
Sramotna propagandna akcija ili samo neverovatno neznanje?
Španski fudbaler i zvezda Barselone, Dani Olmo, našao se u centru pažnje regionalne javnosti nakon što je njegov menadžer Endi Bara javno obelodanio da fudbaler već godinama donira dva odsto svoje bruto plate Vukovaru.
Međutim, ono što je podiglo najveću buru jeste reakcija španskih medija. Madridski list "Marka" iskoristio je ovaj humanitarni gest da lansira politički tekst u kome se detaljno bavi dešavanjima iz 1991. godine, ali na sramotan način – preuzimajući isključivo jednostran narativ zvaničnog Zagreba.
Španci, koji očigledno nemaju pojma o kompleksnosti sukoba na Balkanu niti o stradanjima srpskog naroda u tom istom Vukovaru, raspisali su se o "strahotama i agresiji", potpuno ignorišući činjenicu da svaka medalja ima dve strane.
Postavlja se pitanje: šta jedan Španac uopšte zna o Vukovaru i ko mu servira informacije dok milionskim iznosima finansira projekte u Hrvatskoj, dok se o srpskim žrtvama ponovo ćuti?
Dok ovdašnja javnost sa pravom reaguje na ovakve jednostrane lekcije iz istorije koje nam stižu sa Pirinejskog poluostrva, jasno je da je Olmo, koji je fudbalski prohodao u zagrebačkom Dinamu, potpuno potpao pod uticaj tamošnje propagande.
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