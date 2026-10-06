Slavni fudbaler otkrio identitet muškarca koji ga je seksualno zlostavljao

Bivši engleski reprezentativac i nekadašnji napadač Njukasla i Liverpula, Endi Kerol (37), javno je otkrio identitet muškarca koji ga je seksualno napao dok je spavao.

Paul Bonser / Zuma Press / Profimedia

Reč je o Kevinu Adamsu (59), poznatom britanskom koreografu i plesnom treneru koji je slavu stekao u BBC-jevoj emisiji Fame Academy.

Kerol je o ovoj traumi prvi put progovorio u svojoj autobiografiji pod nazivom Owning It, ali je tada sakrio ime počinioca. Odluku da ga konačno javno imenuje doneo je nakon što je saznao da su sudski dokumenti sa Adamsovim imenom postali javno dostupni.

Kerol je izjavio da potvrđuje identitet zlostavljača nakon objavljivanja sudskih dokumenata, dodajući da se nada zatvaranju ovog bolnog poglavlja koje je razorilo njegov život i porodicu.

Incident se odigrao 2019. godine kada je Adams, nakon gledanja bokserskog meča u fudbalerovom domu, seksualno napao Kerola dok je ovaj spavao.

Sud u Čelmsfordu je u septembru 2023. proglasio Adamsa krivim, a u novembru iste godine osuđen je na 20 meseci zatvora, uz desetogodišnju obavezu upisa u registar seksualnih prestupnika i zabranu prilaska.

Kerol je apelovao na medije da ne objavljuju njegove zajedničke fotografije sa počiniocem kako bi izbegao ponovno proživljavanje traume.

