Opšti haos u Staroj Pazovi! Rus zverski udario Srbina (VIDEO)

Ono što je trebalo da bude praznik fudbala i nastavak građenja prijateljskih odnosa između dve sportske nacije, pretvorilo se u prvorazredni skandal o kojem bruji region.

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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) odmerila je snage sa vršnjacima iz Rusije u Staroj Pazovi, ali je rezultat na kraju ostao u dubokoj senci divljačkih scena, fizičkog obračuna i prolivene krvi na terenu.

Ekipa pod vođstvom selektora Zorana Mirkovića ušla je u ovaj meč sa jasnom namerom da se revanšira Rusima za poraz od 1:3 koji su pretrpeli samo tri dana ranije. Sve je počelo idealno, taktički besprekorno i u znaku apsolutne dominacije naših „orlića“.

Rapsodija „orlića“ i buđenje tenzija.

Srbija je rano nametnula svoj ritam, a kruna takve igre stigla je u 34. minutu. Nakon oštrog faula nad Urošem Tegeltijom u kaznenom prostoru, sudija Stanko Ostraćanin je bez razmišljanja pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo hladnokrvni Matija Mitrović, poslao golmana u jednu, a loptu u drugu stranu za veliko slavlje i vođstvo od 1:0.

Da ovo neće biti običan meč videlo se odmah na startu drugog poluvremena. Tek što su igrački istrčali iz svlačionice, u 46. minutu, usledila je najlepša akcija na utakmici. Mitrović je upisao asistenciju, a Marko Veličković, mladi as Vojvodine koji je naknadno dobio Mirkovićev poziv, maestralnim udarcem iskosa sa leve strane pogađa sam dalji gornji ugao ruskog gola. Na semaforu je stajalo 2:0, Srbija je propuštala zicere i činilo se da Rusima preti pravi katastrofalni potop.

Ključni momenat za promenu psihološkog stanja na terenu dogodio se u 63. minutu, kada je selektor Rusije Ivan Šabarov u igru uveo Aleksandra Pomaljuka. Tek što je zakoračio na travu, u prvoj akciji, kapiten srpske reprezentacije Kovačević kasni sa startom i ruši ruskog rezervistu u šesnaestercu. Sam Pomaljuk preuzima odgovornost, lukavo vara našeg čuvara mreže Vuka Draškića i smanjuje na 2:1, vraćajući Rusiju u život, ali i paleći opasne alarme među igračima.

Svega nekoliko minuta nakon primljenog gola, usledio je potpuni slom sportskog ponašanja. Ruski fudbaler Mihail Umnjikov je divljačkim, pogubnim i izuzetno neopreznim startom uleteo u noge Matiji Mitroviću. Prava je sreća što srpski fudbaler u tom momentu nije doživeo tešku povredu koja bi mu ugrozila karijeru.

Šokiran i besan zbog bezobzirnosti ruskog igrača, Mitrović je istog trenutka skočio sa trave i krenuo na svog „dželata“. Umesto sportskog izvinjenja, Umnjikov je podigao ruke i počeo divljački da koristi pesnice. U sekundi je nastao opšti metež – sa klupa su utrčali svi rezervni fudbaleri, stvorila se ogromna gužva u kojoj se nije znalo ko koga udara.

U tom bespoštednom klinču i razmeni udaraca, najdeblji kraj izvukao je naš Stefan Bukinac. Prema svedočenjima sa terena, ratoborni Umnjikov ga je snažno zakačio šakom direktno u lice, nakon čega je srpski fudbaler ostao sa pocepanom usnom i obliven krvlju.

Nakon nekoliko minuta dramatične borbe na terenu, strasti su nekako utihnule, pre svega zahvaljujući prisebnijim fudbalerima obe ekipe koji su uspeli da razdvoje usijane glave. Glavni arbitar meča imao je pune ruke posla, pa su dvojica aktera ekspresno poslata na hlađenje u svlačionicu. Ruski ratoborni prvotimac Umnjikov dobio je direktan crveni karton za brutalno ponašanje, dok je Mitrović zaradio drugi žuti, pa je i Srbija meč nastavila sa desetoricom.

Do kraja utakmice Rusi su imali terensku inicijativu, ali promene rezultata nije bilo. Ono što je nakon svega najvažnije, ali i najbizarnije – meč je završen zvaničnim rukovanjem svih aktera na centru, onako kako i dolikuje prijateljskim utakmicama. Ipak, gorak ukus u ustima je ostao. Senzacionalna tuča i scene nasilja u Staroj Pazovi ostaju kao velika opomena i mrlja na susret selekcija koje dolaze iz država koje se međusobno nazivaju „bratskim zemljama“.

