Nakon nula bodova u septembru i oktobru, stigle nove loše vesti za Srbiju
NIKAKO nije dobro!
Veljko Paunović već sada zna bez koje dvojice igrača će morati da igra narednu utakmicu Lige nacija protiv Nemačke koja je na programu 13. novembra u Beogradu.
Naime, Saša Lukić i Nemanja Maksimović su dobili žute kartone u Ajndhovenu protiv Holandije, zbog kojih će morati da propuste narednu utakmicu.
S obzirom da će Srbija igrati još samo dve utakmice (posle ostaje duel sa Grčkom), postavlja se pitanje hoće li ovaj tandem biti uopšte pozvan i moguće da će propustiti naredno reprezentativno okupljanje.
Podsetimo, Srbija je u prva četiri kola na "nuli", pošto nije uspela da osvoji bod. Prvo je poražena sa 2:1 protiv Grčke, iako je rano povela.
Posle je istim rezultatom završen duel sa Holandijom, dok je u Minhenu Nemačka bila silovita, iako je rezultat na kraju iznosio samo 2:0.
Finiš ovog reprezentativnog ciklusa je okončan porazom u Holandiji (ponovo 2:1), ali su Orlovi konačno na pojedine momente oduševili i nagovestili potencijalno bolje dane.
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