Fudbal

Nakon nula bodova u septembru i oktobru, stigle nove loše vesti za Srbiju

М.П.

05. 10. 2026. u 09:52

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NIKAKO nije dobro!

Након нула бодова у септембру и октобру, стигле нове лоше вести за Србију

FOTO: FSS

Veljko Paunović već sada zna bez koje dvojice igrača će morati da igra narednu utakmicu Lige nacija protiv Nemačke koja je na programu 13. novembra u Beogradu.

Naime, Saša Lukić i Nemanja Maksimović su dobili žute kartone u Ajndhovenu protiv Holandije, zbog kojih će morati da propuste narednu utakmicu.

S obzirom da će Srbija igrati još samo dve utakmice (posle ostaje duel sa Grčkom), postavlja se pitanje hoće li ovaj tandem biti uopšte pozvan i moguće da će propustiti naredno reprezentativno okupljanje.

Podsetimo, Srbija je u prva četiri kola na "nuli", pošto nije uspela da osvoji bod. Prvo je poražena sa 2:1 protiv Grčke, iako je rano povela.

Posle je istim rezultatom završen duel sa Holandijom, dok je u Minhenu Nemačka bila silovita, iako je rezultat na kraju iznosio samo 2:0.

Finiš ovog reprezentativnog ciklusa je okončan porazom u Holandiji (ponovo 2:1), ali su Orlovi konačno na pojedine momente oduševili i nagovestili potencijalno bolje dane. 

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