FIBA vratila Ruse, ali pojavio se jedan veliki problem
Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zvanično je donela odluku o delimičnom ukidanju sankcija za Rusiju i Belorusiju, koje su na snazi još od proleća 2022. godine.
Ova krovna organizacija se na sastanku u Švajcarskoj usaglasila sa smernicama Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), čime je zvanično probijen led za povratak ruskih sportista.
FIBA je ukinula restrikcije isključivo za individualne sportiste i zvaničnike. To znači da ruski i beloruski košarkaši, basket igrači (3x3), treneri, sudije i delegati od sada mogu nesmetano da učestvuju na međunarodnim takmičenjima i rade u klubovima pod okriljem ove organizacije.
Ipak, za ljubitelje košarke ključna stvar ostaje nepromenjena – ruske nacionalne selekcije i klubovi i dalje ne mogu da igraju. CSKA iz Moskve, Zenit, Uniks i ostali tamošnji velikani i dalje imaju zabranu učešća u međunarodnim kupovima.
Predsednik FIBA Evropa, Horhe Garbahosa, oglasio se povodom ove situacije i istakao da politička volja nije dovoljna ako na terenu postoje realni problemi.
- Sada je na redu diskusija o reprezentacijama i klubovima. Ali to je izuzetno složen proces - izjavio je Garbahosa.
Glavne kočnice za potpuni povratak ruskih timova su bezbednosni rizici na utakmicama, kao i logistički problemi sa vizama. Naime, mnoge evropske zemlje (poput Litvanije i Poljske) i dalje imaju na snazi stroge zabrane ulaska za ruske državljane, što onemogućava normalno funkcionisanje takmičenja.
Bord FIBA će konačnu reč o potencijalnom povratku reprezentacija i klubova doneti na sastanku u decembru 2026. godine. Pored bezbednosti, uslov za zeleno svetlo biće i potpuna koordinacija sa MOK-om oko antidoping programa. Tek krajem godine saznaćemo da li će se ruska reprezentacija naći u kvalifikacijama za predstojeće Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.
Do tada, ruski igrači mogu na teren, ali njihove zastave i klubovi ostaju na čekanju.
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