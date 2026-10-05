FIBA vratila Ruse, ali pojavio se jedan veliki problem

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zvanično je donela odluku o delimičnom ukidanju sankcija za Rusiju i Belorusiju, koje su na snazi još od proleća 2022. godine.

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Ova krovna organizacija se na sastanku u Švajcarskoj usaglasila sa smernicama Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), čime je zvanično probijen led za povratak ruskih sportista.

FIBA je ukinula restrikcije isključivo za individualne sportiste i zvaničnike. To znači da ruski i beloruski košarkaši, basket igrači (3x3), treneri, sudije i delegati od sada mogu nesmetano da učestvuju na međunarodnim takmičenjima i rade u klubovima pod okriljem ove organizacije.

Ipak, za ljubitelje košarke ključna stvar ostaje nepromenjena – ruske nacionalne selekcije i klubovi i dalje ne mogu da igraju. CSKA iz Moskve, Zenit, Uniks i ostali tamošnji velikani i dalje imaju zabranu učešća u međunarodnim kupovima.

Predsednik FIBA Evropa, Horhe Garbahosa, oglasio se povodom ove situacije i istakao da politička volja nije dovoljna ako na terenu postoje realni problemi.

- Sada je na redu diskusija o reprezentacijama i klubovima. Ali to je izuzetno složen proces - izjavio je Garbahosa.

Glavne kočnice za potpuni povratak ruskih timova su bezbednosni rizici na utakmicama, kao i logistički problemi sa vizama. Naime, mnoge evropske zemlje (poput Litvanije i Poljske) i dalje imaju na snazi stroge zabrane ulaska za ruske državljane, što onemogućava normalno funkcionisanje takmičenja.

Bord FIBA će konačnu reč o potencijalnom povratku reprezentacija i klubova doneti na sastanku u decembru 2026. godine. Pored bezbednosti, uslov za zeleno svetlo biće i potpuna koordinacija sa MOK-om oko antidoping programa. Tek krajem godine saznaćemo da li će se ruska reprezentacija naći u kvalifikacijama za predstojeće Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.

Do tada, ruski igrači mogu na teren, ali njihove zastave i klubovi ostaju na čekanju.