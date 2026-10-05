Bomba u Novom Sadu! Legendarni fudbaler novi sportski direktor Vojvodine

Vojvodina je dobila novog sportskog direktora!

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Tu funkciju u novosadskom klubu ubuduće će obavljati Vladimir Jugović, proslavljeni srpski fudbaler koji je već bio deo klupske strukture kao savetnik predsednika Dragoljuba Zbiljića za sportska pitanja.

Jugović će sada preuzeti još odgovorniju ulogu i biti zadužen za funkcionisanje sportskog sektora, kreiranje sportske politike, selekciju i dovođenje igrača, ali i razvoj mladih fudbalera.

- Njegov zadatak biće da zajedno sa rukovodstvom kluba kreira sportsku politiku Vojvodine, vodi računa o selekciji i dovođenju igrača, kao i o razvoju mladih fudbalera i njihovom uključivanju u prvi tim. Poseban akcenat biće stavljen na omladinsku školu i povezivanje svih segmenata sportskog sektora, sa ciljem da Vojvodina nastavi da afirmiše talentovane igrače. Vladimir Jugović iza sebe ima izuzetno bogatu igračku karijeru. Sa Crvenom zvezdom je 1991. godine osvojio Kup evropskih šampiona, kao i Interkontinentalni kup uz dva njegova gola", saopštila je Vojvodina.

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Jugović je tokom karijere igrao za neke od najvećih evropskih klubova. Posle Crvene zvezde nastupao je za Sampdoriju, Juventus, Lacio, Atletiko Madrid, Inter i Monako, a posebno uspešne periode imao je u Italiji.

Sa Juventusom je 1996. godine osvojio Ligu šampiona, nakon čega je u istoj godini stigao i do trofeja Interkontinentalnog kupa i UEFA Superkupa. U kolekciji ima i tri titule prvaka Jugoslavije, jednu titulu prvaka Italije i dva Kupa Italije.

U Vojvodini veruju da njegovo iskustvo sa najveće evropske scene može da bude od velikog značaja za naredni period novosadskog kluba.

- Jugović je svoje veliko međunarodno iskustvo sada stavio na raspolaganje Vojvodini, a od danas će kao sportski direktor otvoriti novo veliko poglavlje u karijeri. Ovo je ujedno i dokaz jačanja stare dame na svim poljima i potvrda da se svi planovi prvog čoveka kluba Dragoljuba Zbiljića velikom brzinom realizuju. Velika promocija Vladimira Jugovića biće obavljena u sredu od 12 časova uz prisustvo medija u SC Vujadin Boškov. Vladimire, dobro nam došao u belo-crvenu porodicu", navodi se u saopštenju Vojvodine.

Zvanična promocija Jugovića na novoj funkciji zakazana je za sredu od 12 časova u Sportskom centru "Vujadin Boškov", uz prisustvo predstavnika medija.