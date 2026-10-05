Drug iz detinjstva mu dugovao milione, a onda je odlučio da ga ubije
Bugarsku je potreslo brutalno ubistvo poznatog biznismena Ilijana Filipova, koji je prošle nedelje likvidiran na svom imanju u Plovdivu.
Kao glavni osumnjičeni za ovaj zločin označen je njegov drug iz detinjstva, Slavča Megerov, kome je sud već odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva. Iako oružje još uvek nije pronađeno, a svedoka samog čina nema, istražni organi su uspeli da sklope mozaik ovog teškog ubistva s predumišljajem.
Na saslušanju pred Okružnim sudom u Plovdivu prvi put su isplivali detalji koji ukazuju na to da iza likvidacije stoji takozvana "crna lutrija", odnosno ilegalno klađenje i kocka u kojoj su učestvovala oba aktera. Prema navodima tužilaštva, Megerov je Filipovu dugovao ogromnu sumu novca. Iako tačan iznos zvanično još nije utvrđen, nezvanični izvori prenose da je reč o dugu od nekoliko miliona leva koji se akumulirao tokom poslednje dve godine. Obdukcija je pokazala da je biznismen usmrćen jednim preciznim hicem u glavu.
Ključni dokaz protiv Megerova, pored svedočenja, jesu i zaplenjeni snimci sa bezbednosnih kamera u okolini mesta zločina. Kamere su zabeležile kako osumnjičeni kobne noći prilazi objektu zadruge, ulazi unutra, a zatim je napušta. Otkriveno je i da se Megerov te večeri vozio automobilom svoje sestre. Nakon što je ispalio smrtonosni hitac, bacio je odeću u kontejner, vratio auto sestre kući, a potom seo u drugo vozilo i pobegao za Sofiju, gde je naposletku i uhapšen.
Jezive detalje koji su prethodili ubistvu otkrila je žena sa kojom je Filipov bio u bliskoj vezi i koja je prva prijavila slučaj. Ona je došla kući nešto pre biznismena i na stepeništu zgrade primetila nepoznatog muškarca koji je u ruci držao pištolj. Preplašena žena je odmah nazvala Filipova da ga upozori. Biznismen se vratio svega 15 minuta kasnije, ali nije uspeo da izbegne zasedu – napadnut je i ubijen ispred same zgrade.
Policija i tužilaštvo trenutno proveravaju da li je Megerov imao saučesnike ili je pak izvršavao nečije naređenje, dok odbrana ima pravo žalbe na odluku o pritvoru koja još uvek nije pravosnažna.
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