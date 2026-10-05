"OVO JE PAŠNJAK ZA KRAVE"! Evropska reprezentacija zgrožena onim što je doživela u komšiluku

Fudbalska reprezentacija Poljske doživela je potpuni šok i nevericu po dolasku u Zenicu, gde u okviru Lige nacija gostuje selekciji Bosne i Hercegovine.

Pawel Andrachiewicz / imago sportfotodienst / Profimedia

Ono što je trebalo da bude rutinska poseta i priprema za važan meč pretvorilo se u pravi skandal, a reakcije gostiju preplavile su regionalne i evropske medije.

Da situacija bude bizarnija, zvanična konferencija za medije poljskog tima kasnila je petnaestak minuta. Razlog? Selektor Poljske Jan Urban je odmah po ulasku na kultni stadion „Bilino polje“ ostao zatečen prizorom. Umesto vrhunskog travnjaka primerenog elitnom takmičenju, Urban je sa golmanom Marcinom Bulkom morao lično da ide i proverava bezbrojne rupe i kratere po terenu.

Poljski strateg nije štedeo reči i odmah je pred novinarima izrazio ozbiljnu zabrinutost za zdravlje svojih fudbalera.



- Teren je veoma loš i prosečan. Imam osećaj da se nakon poslednje utakmice ili treninga apsolutno ništa nije radilo na njegovoj sanaciji. Postoje ogromna udubljenja i rupe koje su doslovno opasne po igrače. Ako noga samo malo krivo stane, vrlo lako može doći do teškog izvrtanja skočnog zgloba i ozbiljne povrede - upozorio je ogorčeni Urban.



Dok je selektor pokušao da bira reči, ostatak poljske delegacije i novinari koji prate nacionalni tim bili su brutalno direktni. Kako prenosi poljski Sport.pl, jedan od članova stručnog štaba je zgrožen stanjem podloge ispalio rečenicu koja je podigla ogromnu prašinu: "Pa ovo je pašnjak za ispašu krava!"

Urban se tokom izlaganja osvrnuo i na politički momenat u Bosni i Hercegovini, gde su se dan pre utakmice održavali opšti izbori. Poljaci očigledno veruju da su lokalne vlasti i organizatori potpuno zaboravili na fudbal zbog političke kampanje.



- Iskreno se nadam da je ovaj haos na terenu posledica izbora koji su se u nedelju održavali u BiH. Do same utakmice ima još malo vremena, pa se nadam da će domaćini uspeti bar nešto da poprave“, dodao je poljski izbornik.

Mediji podsećaju da poljski tim na ovo vrelo gostovanje stiže drastično oslabljen, pošto zbog kartona neće igrati njihova prva zvezda Robert Levandovski. S druge strane, Bosna i Hercegovina igra prvu zvaničnu utakmicu nakon emotivnog oproštaja legendarne devetke Edina Džeka.

Utakmica grupe B4 Lige nacija ima ogroman rezultatski značaj za oba tima. Švedska trenutno vodi u grupi sa sedam bodova, Bosna i Hercegovina ima pet, dok Poljska ima četiri boda.

Eventualni poraz na „pašnjaku u Zenici“ mogao bi Poljake skupo da košta, a skandalozne fotografije uništenog terena o kojima piše Jutarnji list i Index.hr već su obišle fudbalsku Evropu.