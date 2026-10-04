Srbija ima top tim - Selektor Holandije nije štedeo pohvale
Španac sipao komplimente na račun "orlova".
Fudbalska reprezentacija Srbije prijatno je iznenadila i Ćavija Ernandeza (46). Proslavljeni as ima maksimalan učinak kao selektor Holandije protiv "orlova", ali to ga nije sprečilo da pohvali ekipu Veljka Paunovića (49).
Čuveni vezista je identičnim rezultatom (2:1) slavio prošle nedelje na "Marakani i večeras na "Filips stadionu", ali priznaje da je bilo jako teško da njegov tim dođe do bodova u Ajndhovenu.
- Zadovoljan sam zbog ekipe, isplatila se velika borba. Patili smo večeras, Srbija je bila fantastična. Izlazili su na presing, pritiskali nas, napadali... Promenili smo sistem u drugom poluvremenu, kreirali više šansi, mogli smo da dođemo i do 3:1. Oni možda nemaju nijedan osvojen bod, ali su top tim. Bilo je kornera i neprijatnih situacija, morali smo da se namučimo da bismo pobedili - rekao je Ćavi.
Priznao je čuveni Španac da je bilo elemenata u igri "orlova" koje nije očekivao.
- Nisu nas iznenadili, možda malo na presingu. Teško nam je bilo da nađemo rešenje, ali kada smo promenili sistem sve je bilo mnogo bolje - objasnio je Ćavi.
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