Fudbal

Srbija ima top tim - Selektor Holandije nije štedeo pohvale

М. З.

04. 10. 2026. u 23:58

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Španac sipao komplimente na račun "orlova".

Србија има топ тим - Селектор Холандије није штедео похвале

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Fudbalska reprezentacija Srbije prijatno je iznenadila i Ćavija Ernandeza (46). Proslavljeni as ima maksimalan učinak kao selektor Holandije protiv "orlova", ali to ga nije sprečilo da pohvali ekipu Veljka Paunovića (49).

Čuveni vezista je identičnim rezultatom (2:1) slavio prošle nedelje na "Marakani i večeras na "Filips stadionu", ali priznaje da je bilo jako teško da njegov tim dođe do bodova u Ajndhovenu.

- Zadovoljan sam zbog ekipe, isplatila se velika borba. Patili smo večeras, Srbija je bila fantastična. Izlazili su na presing, pritiskali nas, napadali... Promenili smo sistem u drugom poluvremenu, kreirali više šansi, mogli smo da dođemo i do 3:1. Oni možda nemaju nijedan osvojen bod, ali su top tim. Bilo je kornera i neprijatnih situacija, morali smo da se namučimo da bismo pobedili - rekao je Ćavi.

Priznao je čuveni Španac da je bilo elemenata u igri "orlova" koje nije očekivao.

- Nisu nas iznenadili, možda malo na presingu. Teško nam je bilo da nađemo rešenje, ali kada smo promenili sistem sve je bilo mnogo bolje - objasnio je Ćavi.

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