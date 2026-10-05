Paunović: Znali smo da moramo da popravimo sliku, presrećan sam zbog...

Selektor ima razloga za zadovoljstvo i pored poraza.

FOTO: FSS

Fudbalska reprezentacija Srbije je novi ciklus Lige nacija otvorila sa sva četiri poraza, ali u ovom poslednjem od Holandije (2:1) viđeno je i mnogo pozitivnih stvari. Po svemu prikazanom, borbi, želji i šansama, "orlovi" su zaslužili najmanje remi u Ajndhovenu, za čim žali i selektor Veljko Paunović (49).

S druge strane, video se napredak u igri, jasna ideja, pa iskusni stručnjak ima razloga da bude i zadovoljan.

- Mislim da je ovo bila naša najbolja utakmica, u globalu. Prvo poluvreme smo, kao i drugo, završili izvanredno. Imali smo određenih padova, kao kada smo pred drugu izmenu prepustili njima posed lopte, umesto da napravimo faul, mi smo iz te akcije primili gol. Zakasnili smo sa reakcijom, ali na borbi ne mogu da zamerim. Momci su ispoštovali plan, kako da se branimo, kako da napadnemo. Dali smo sve od sebe u ovom momentu - rekao je Paunović na konferenciji za medije.

FOTO: FSS Veljko Paunović i Saša Lukić

On je ponovio da ga je suđenje razočaralo i da na najvišem nivou kriterijum mora da bude isti za sve.

- Predivna je predstava bila, pun stadion, sjajni navijači, dve ekipe koje se bore... Tu dupli aršini kod arbitra ne smeju da postoje. Ne mogu da prihvatim ovakvo suđenje. Toliko toga bih imao da kažem... Videli su svi kako sam reagovao. Zaista mislim da reprezentacijama top nivoa kao što su Holandija ili Nemačka ne treba takva vrsta pomoći - naglasio je Paunović.

FOTO: FSS

Kormilar "orlova" posebno je izdvojio partije dvojice tinejdžera - strelca Mihajla Cvetkovića i debitanta Stefana Gudelja.

- Mnogo sam srećan zbog njih dvojice. Na ovakvim mečevima se rađaju veliki igrači. Ne samo zato što je Mihajlo postigao gol i što je Stefan bio izvanredan u duelima i čitanju igre, već što su igrali muški. Drago mi je što naš proces daje rezultat, nama Liga nacija dođe odlično za ovakve stvari, da vidimo gde smo i da li smo sposobni da dohvatimo takmičarski nivo da se nadmećemo sa najboljima - objasnio je Paunović, pa nastavio:

- Nismo zatvorili taj prostor za nove momke. Imam na umu još neke mlade igrače, ali i iz ove grupe koji mogu da dobiju šansu. Planirao sam da Vanja Dragojević igra, međutim, desile su nam se neke situacije i morali smo da reagujemo drugačije. Imam mnogo bolji utisak o grupi igrača koja može da se nosi kroz naredne kvalifikacije, ali još želim da dopunjavam, čak i igračima koji sada nisu bili tu.

FOTO: FSS Mihajlo Cvetković

Na kraju je selektor sumirao urađeno u minule dve nedelje.

- Osećali smo da moramo da popravimo sliku i utisak. Mehanizmi u igri nam postaju sve bolji, ali moramo i dalje da radimo, treniramo, napredujemo... Rezultat možda nije takav da možemo da kažemo "e, ovo je super", ali činjenica je da počinje da liči na nešto. Oprezni smo, jer moramo da postanemo konstantni. Uspeli smo i da izbalansiramo minutažu da ne dođe do premora igrača, nismo imali teže povrede. Na kraju, ključ je u samopouzdanju. Večeras sam to video i to će nam se jednog dana vratiti, naplatićemo ove promašaje. Možda ismo bili na visini A Divizije u Ligi nacija, ali smo izvukli dobre pouke - zaključio je Paunović.