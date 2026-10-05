Društvo

LETO SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Srbiju danas čeka 28 stepeni, a onda stiže veliki preokret

P. Đurđević

05. 10. 2026. u 07:21

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U SRBIJI će danas nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle, biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturama od minus 2 do 28 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

ЛЕТО СЕ ВРАЋА НА ВЕЛИКА ВРАТА: Србију данас чека 28 степени, а онда стиже велики преокрет

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U Beogradu će jutro biti hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana sunčano i toplo.

Najniža temperatura biće 3 do 9, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 25 stepeni. Toplo i suvo vreme zadržaće se do petka kada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar.

(Tanjug)

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