ŠEŠELJ IMAO NA STOLU AK-47, BIO SPREMAN DA PUCA NA BANDU: Lider radikala otkrio gde je bio 5. oktobra
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je 5. oktobra 2000. godine bio u svom kabinetu u Vladi Srbije.
Šešelj kaže da je na stolu imao AK-47 i pet rezervnih šaržera.
Kako je objasnio lider radikala, bio je spreman da puca na razbojnike koji bi upali u njegov kabinet.
- Rekao bih da je to (5. oktobar) jedan od najmračnijih datuma u kompletnoj srpskoj istoriji, da se desilo nešto što je bilo neviđeno svetskim razmerama, da je izvršena prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva. Videli smo da to nije samo mafijaška, nego i revolucija stranih agentura koja je bila finansirana od Amerikanaca i zapada - rekao je predsednik SRS na Kurir TV.
(alo.rs)
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