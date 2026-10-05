ŠPANIJA NA IVICI OPŠTEG ŠTRAJKA: Bunt protiv „proždiranja“ plata, ulični rat za krov nad glavom i politički zemljotres u Madridu

MASOVNI socijalni bunt koji danima potresa Španiju doživeo je svoju kulminaciju izlaskom stotina hiljada ogorčenih građana na ulice Madrida, Barselone, Valensije i još preko 50 gradova širom zemlje.

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Ono što je počelo kao lokalni gnev zbog nehumanih deložacija, preraslo je u sveopšti narodni otpor protiv nepodnošljivih cena zakupa, gramzivosti investicionih fondova i nesposobnosti političke elite da reši najveću stambenu krizu u novijoj istoriji ove mediteranske države. Španija bukvalno vri, a udruženja podstanara otvoreno pozivaju na istorijski generalni štrajk koji bi mogao u potpunosti da parališe zemlju.

Trenutak kada je srušen socijalni mir

Iako nezadovoljstvo tinja godinama, varnica koja je zapalila vatru bila je nedavna prisilna deložacija 87-godišnje Marikarmen Abaskal u Madridu. Slike starice sa smanjenom mobilnošću koju bolničari na nosilima iznose iz stana u kojem je provela sedam decenija preplavile su i zapalile društvene mreže. Investiciona kompanija koja je otkupila zgradu pokušala je da unovči njenu decenijsku sigurnost tražeći poskupljenje kirije sa 500 na čak 2.650 evra — iznos koji je daleko prevazilazio njenu skromnu penziju.

Ovaj brutalni čin nehumanosti prerastao je u čistu političku optužnicu protiv aktuelnog modela tržišta nekretnina. Revolt javnosti i pritisak udruženja podstanara bili su toliko snažni da je vlasnik zgrade na kraju morao da odustane i potpiše sporazum koji starici omogućava povratak u njen dom pod zaštićenim uslovima. Međutim, ovaj ustupak nije ugasio požar; duh iz boce je pušten. Pokrenuta je lavina koju kozmetički kompromisi više ne mogu da zaustave. Centralni madridski trg Puerta del Sol danima je pod opsadom demonstranata u šatorima i podseća na nekadašnje kampove iz doba najveće ekonomske krize. Na improvizovanom „alternativnom trgu“, sa sopstvenim logističkim punktovima i otvorenim tribinama, hiljade ljudi sada koordiniraju pokret građanske neposlušnosti koji je odavno prerastao sudbinu jedne starice.

Parlamentarni autizam i goli ulični rat

Ulje na vatru dolio je potpuni slom zakonodavne svesti u španskom Kongresu. Levo-liberalna koalicija Pedra Sančeza pokušala je da ublaži pritisak ulice kroz dva hitna dekreta — nudeći socijalne pojaseve za spasavanje u vidu automatskog produženja ugovora o zakupu i zabrane izbacivanja na ulicu onih najugroženijih. Ipak, u španskom parlamentu ekonomski interesi su brzo preglasali socijalnu krizu. Opoziciona desnica oličena u Narodnoj partiji i Voksu, ojačana neočekivanim desnim skretanjem katalonskih separatista iz stranke Zajedno za Kataloniju, oborila je dekrete i tako praktično potpisala kapitulaciju pred rentijerskim lobijem. Kalkulacija opozicije da će kroz stambeni slom lakše doći do vanrednih izbora zapravo je razotkrila duboki ponor između političke oligarhije i stvarnog života.

Poruka da su socijalne mere derogirane u korist špekulativnog kapitala dočekana je ispred samih vrata Kongresa ogorčenim povicima „Vaš profit, naša beda!“ i gromoglasnim zveckanjem podstanarskih ključeva — novim, zastrašujućim zvukom španske građanske neposlušnosti. Gnev se brzo prelio u čistu fizičku konfrontaciju. Dok su protestni marševi u većini gradova ostali na nivou mirnog socijalnog revolta, Valensija je postala pravo ratno polje. Bes demonstranata u ovom mediteranskom gradu dobio je vrlo konkretnu adresu: Palatu umetnosti „Kraljica Sofija“, gde se u tom trenutku održavao veliki samit investitora u nekretnine (Real Estate Summit 2026). Slika luksuznog biznis-foruma koji čuva policijski kordon pod punom ratnom opremom dok oko njega stotine ljudi traže osnovno pravo na krov nad glavom, savršena je metafora današnje Španije. Probijanje sigurnosnih barijera, žestoki ulični okršaji, hapšenja i intervencija suzavcima, dimnim bombama i gumenim mecima jasno pokazuju da je stambeno pitanje u Španiji prestalo da bude ekonomska tema i postalo goli ulični rat.

Aritmetika podstanarskog pakla: Kada plata postane džeparac za rentijere

Očaj španskih građana, pre svega miliona mladih uhvaćenih u zamku generacijskog bezizlaza, postaje potpuno razumljiv kada se pogleda surova statistika ove krize. Podaci sa vodećih platformi za nekretnine pokazuju da su prosečne kirije na nivou države bukvalno duplirane u poslednjoj deceniji, ali prava socijalna drama odvija se u urbanim centrima. U Madridu i Barseloni cena kvadratnog metra prešla je nezamislive granice od 23, odnosno 20 evra. U praksi, to znači da običan jednosoban stan u prestonici Španije danas košta oko 1.000 evra mesečno. Kada se ta cifra stavi naspram prosečne radničke zarade, dolazi se do zastrašujuće računice po kojoj zakup guta više od polovine primanja, dok za mlade koji tek ulaze na tržište rada krov nad glavom zahteva gotovo celokupnu mesečnu platu. Samostalan život i zasnivanje porodice u takvim uslovima su za većinu španske omladine preseljeni u domen puke naučne fantastike.

Radikalizaciju uličnih protesta dodatno podstiče svest da rešenja nema na vidiku, jer tržište diktira hronična i veštački održavana nestašica. Najnoviji izveštaj Banke Španije upalio je crveni alarm: na tržištu u ovom trenutku nedostaje rekordnih 750.000 stambenih jedinica samo da bi se ublažio jaz između ponude i potražnje. Procene centralne monetarne institucije upozoravaju da bi ovaj deficit do kraja narednog dvogodišnjeg ciklusa mogao da probije granicu od milion stanova ukoliko se nastavi građevinski i administrativni zastoj. Ovaj duboki strukturni poremećaj stvara savršen prostor za spiralu špekulativnog divljanja cena, pretvarajući Španiju u državu u kojoj rentijerski kapital doslovno proždire plodove rada običnog čoveka.

Sančezova koalicija na staklenim nogama pred zidom socijalnog bunta

Obaranje ključnih stambenih dekreta u parlamentu, praćeno istovremenom eksplozijom narodnog gneva na ulicama, gurnulo je vladu Pedra Sančeza u dosad najdublji politički ćorsokak. Lider opozicione Narodne partije Alberto Nunjez Feiho već je iskoristio ovu situaciju kako bi javno ispostavio zahtev za raspisivanje vanrednih opštih izbora, tvrdeći da je aktuelna izvršna vlast izgubila legitimitet i u institucijama i na uličnim barikadama. Sančezov kabinet se tako našao u makazama između desničarske opstrukcije i socijalnog bunta koji više ne reaguje na politička obećanja.

Stambena kriza u Španiji odavno je prerasla okvire klasične ekonomske debate i evoluirala u otvoreni klasni i socijalni sukob visokog intenziteta. Dok sindikati i udruženja podstanara ubrzano koordiniraju logistiku za proglašenje opšteg štrajka — sa radikalnim zahtevima za linearno rezanje kirija za 50 procenata i prinudnu eksproprijaciju stambenih fondova iz ruku krupnog kapitala — zvanični Madrid stoji pred istorijskom provalijom. Ukoliko državni aparat hitno ne pronađe modalitet da zauzda pohlepu špekulativnog tržišta i zaštiti sopstvene građane, Španiji ne preti obična kriza vlasti, već tektonska socijalna eksplozija koja će iz korena preoblikovati kompletnu političku mapu ove mediteranske države.

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