ON NE VOZI BICIKL, ON IDE SIGURNIM KORACIMA: Pogledajte šta je Vučić ostavio meštanima Ivankovca (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obećao je meštanima Ivankovca izgradnju puta, a njihova najveća želja sada je ispunjena – izgrađeno je 3,6 kilometara puta.
Jedan od meštana objavio je video na društvenoj mreži Iks, uz poruku da je put koji je Vučić obećao sada izgrađen.
- On ne vozi bicikl. On ide sigurnim koracima po putu koji je obećao i izgradio. Selo Ivankovac, 3,6 km puta. Najveća želja meštana – ispunjena ✔️ - navodi se u objavi.
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