ON NE VOZI BICIKL, ON IDE SIGURNIM KORACIMA: Pogledajte šta je Vučić ostavio meštanima Ivankovca (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obećao je meštanima Ivankovca izgradnju puta, a njihova najveća želja sada je ispunjena – izgrađeno je 3,6 kilometara puta.

Foto: Printskrin Iks/SILA

Jedan od meštana objavio je video na društvenoj mreži Iks, uz poruku da je put koji je Vučić obećao sada izgrađen.

- On ne vozi bicikl. On ide sigurnim koracima po putu koji je obećao i izgradio. Selo Ivankovac, 3,6 km puta. Najveća želja meštana – ispunjena ✔️ - navodi se u objavi.

On ne vozi bicikl.

On ide sigurnim koracima po putu koji je obećao i izgradio.



Selo Ivankovac, 3,6 km puta.

Najveća želja meštana- ispunjena ✔️ pic.twitter.com/8qQF9CDJEg — SILA (@SILAnevidljiva) October 2, 2026