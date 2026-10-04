Politika

ON NE VOZI BICIKL, ON IDE SIGURNIM KORACIMA: Pogledajte šta je Vučić ostavio meštanima Ivankovca (VIDEO)

T.J.

04. 10. 2026. u 15:29

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obećao je meštanima Ivankovca izgradnju puta, a njihova najveća želja sada je ispunjena – izgrađeno je 3,6 kilometara puta.

ОН НЕ ВОЗИ БИЦИКЛ, ОН ИДЕ СИГУРНИМ КОРАЦИМА: Погледајте шта је Вучић оставио мештанима Иванковца (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/SILA

Jedan od meštana objavio je video na društvenoj mreži Iks, uz poruku da je put koji je Vučić obećao sada izgrađen.

- On ne vozi bicikl. On ide sigurnim koracima po putu koji je obećao i izgradio. Selo Ivankovac, 3,6 km puta. Najveća želja meštana – ispunjena ✔️ - navodi se u objavi.

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