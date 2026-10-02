Premijer liga odgovorila Sitiju: "Odluka ima značajne posledice po integritet fudbala"
Drama se nastavlja...
Mančester siti je dobio odgovor na saopštenje kojim je odbacio optužbe za kršenje finansijskih pravila, a Fudbalski savez Engleske poručio je da će nastaviti da prati slučaj i proceni da li su potrebne dalje mere.
„Odluka nezavisne komisije ima značajne posledice po integritet fudbala. Pažljivo razmatramo odluku i njene posledice i preduzećemo odgovarajuće mere tamo gde to bude potrebno“, navodi se u saopštenju.
Reakcija je usledila nakon što se Siti oglasio povodom postupka koji se odnosi na period od 2009. do 2018. godine. Engleski klub odbacio je optužbe i ocenio da odluka komisije sadrži materijalne greške u pravu, principima i činjenicama, zbog čega je, kako navode, neodrživa.
Fudbalski savez Engleske ipak ističe da ne želi da ulazi u dodatne komentare dok postupak između Premijer lige i Mančester sitija još traje.
„S obzirom na to da postupak između Premijer lige i Fudbalskog kluba Mančester siti i dalje traje, u ovoj fazi ne želimo dodatno da komentarišemo slučaj. Međutim, nastavićemo pažljivo da pratimo razvoj situacije“, dodaje se.
Siti se suočava sa mogućnošću ozbiljnih sankcija ukoliko bude proglašen krivim za prekršaje koji mu se stavljaju na teret, među kojima su izbacivanje iz Premijer lige, oduzimanje titula i novčana kazna.
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