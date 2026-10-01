UŽIVO ZVEZDA - EFES: Treća sreća? Tu je i Rijera, spektakl može da počne
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Anadolu Efesa u utakmici trećeg kola Evrolige. Meč se igra u Beogradskoj areni (20.00).
UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - EFES 0:0
PRVA ČETVRTINA
1. minut - Faul u napadu Bruna Fernanda nad Dobrićem posle 13 sekundi košarke.
UOČI MEČA:
19.58 - Počinje utakmica! Startna postava crveno-belih: Karter, Dobrić, Vajler Beb, Odželej, Izundu.
19.51 - Tu je i Albert Rijera, šef stručnog štaba fudbalera crveno-belih.
19.40 - Sudijski trio za večerašnji okršaj čine: Gitis Viljus, Stiv Bitner, Serhio Manuel.
19.32 - Ovako izgleda Arena na oko pola sata pred početak meča.
19.30 - SASTAVI: Ibon Navaro računa na iste igrače kao u prošlom kolu. Ponovo je van sastava Patrik Boldvin Džunior, koji još uvek nije debitovao u crveno-belom dresu.
ZVEZDA: Motli, Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.
EFES: Lojd, Justa, Šarić, Rasel, Doužer, Malkolm, Fernando, Osmani, Strazel, Jilmaz, Džejms, Džons.
19.24 - Istorija međusobnih okršaja je na strani Efesa, koji vodi sa 13:7 u pobedama. Turski tim je do ove prednosti u velikoj meri došao zahvaljujući seriji od šest uzastopnih trijumfa, koju je vezao u periodu od 2018. do 2021. godine.
Posebno se izdvaja duel od 11. aprila 2024. godine, kada je Efes u poslednjem kolu sezone priredio Zvezdi jedan od najtežih poraza u njenoj istoriji. Turski sastav je tada slavio čak 100:55 što je ujedno i najubedljiviji trijumf Efesa protiv crveno-belih, ali i najteži poraz u istoriji kluba sa Malog Kalemegdana.
19.19 - Nije srpski predstavnik dobro započeo ovogodišnje izdanje Evrolige. Iako su bili domaćini u prva dva kola, kao što su i večeras, izabranici Ibona Navara nisu uspeli da savladaju prvo litvanski Žalgiris, a zatim i izraelski Hapoel u Beogradskoj areni. Videćemo u kom smeru će se odvijati večerašnji okršaj i da li crveno-beli mogu do prvog trijumfa u novoj sezoni.
19.13 - Prošle sezone crveno-beli su u dva navrata nadigrali današnjeg rivala. Najpre u Turskoj, gde su slavili sa 87:65, a potom i pred domaćom publikom u Beogradu, rezultatom 91:81.
19.10 - Dobrodošli čitaoci Večernjih Novosti na lajv blog utakmice treće runde Evrolige između Crvene zvezde i turskog predstavnika, Anadolu Efesa.
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