Fudbal

"Nevini smo": Oglasio se Mančester siti, Građani najavili žalbu

Танјуг

02. 10. 2026. u 14:20

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Fudbalski klub Mančester Siti tvrdi da je nevin po optužbama Premijer lige zbog čega je uložio žalbu na presudu o finansijskim malverzacijama.

Невини смо: Огласио се Манчестер сити, Грађани најавили жалбу

AP Photo/Jon Super, File

- Fudbalski klub Mančester Siti može da potvrdi da je u četvrtak, 1. oktobra u 19 časova podneo sveobuhvatnu žalbu na mišljenje Komisije Premijer lige, u vezi sa disciplinskim postupkom Premijer lige - stoji u klupskom saopštenju. 

Dodaje se da je čvrst stav kluba da presuda sadrži jasne materijalne, pravne, principijelne i činjenične greške.

- Klub je nevin po optužbama Premijer lige i postoji sveobuhvatan skup nepobitnih dokaza koji potkrepljuju sve njegove stavove u vezi sa ovim slučajem. Nastavićemo da poštujemo zakonski postupak iako smo ograničeni u onome što možemo dalje da kažemo dok se svi postupci ne završe - zaključuje se u saopštenju.

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