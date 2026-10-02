"Nevini smo": Oglasio se Mančester siti, Građani najavili žalbu

Fudbalski klub Mančester Siti tvrdi da je nevin po optužbama Premijer lige zbog čega je uložio žalbu na presudu o finansijskim malverzacijama.

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- Fudbalski klub Mančester Siti može da potvrdi da je u četvrtak, 1. oktobra u 19 časova podneo sveobuhvatnu žalbu na mišljenje Komisije Premijer lige, u vezi sa disciplinskim postupkom Premijer lige - stoji u klupskom saopštenju.

Dodaje se da je čvrst stav kluba da presuda sadrži jasne materijalne, pravne, principijelne i činjenične greške.

- Klub je nevin po optužbama Premijer lige i postoji sveobuhvatan skup nepobitnih dokaza koji potkrepljuju sve njegove stavove u vezi sa ovim slučajem. Nastavićemo da poštujemo zakonski postupak iako smo ograničeni u onome što možemo dalje da kažemo dok se svi postupci ne završe - zaključuje se u saopštenju.