Čuvena pesma grmela na Svesrpskom kupu zbog Ratka Mladića (VIDEO)

Navijači su rekli svoje...

Foto: Printskrin/X/@Aleksandar9b

Banjalučki „Borik“ bio je 30. septembra poprište velikog rukometnog okršaja Borca i Partizana u finalu jubilarnog, desetog Svesrpskog kupa, ali je pažnju privukao i jedan detalj sa tribina koji je mnoge podsetio na jednu od najprepoznatljivijih pesama Merime Njegomir.

Dok su se sa tribina čule pesme i navijanje, a atmosfera u dvorani dostizala usijanje, u muzičkom programu odjekivao je čuveni „Ruzmarin“. „Nezavisne novine“ opisale su atmosferu u „Boriku“ kao pravu ludnicu, uz navijanje „Lešinara“, dok su u dvorani bili prisutni i navijači Partizana.

Upravo je „Ruzmarin“ poslednjih godina dobio i jednu sasvim posebnu asocijaciju na internetu. Pesma Merime Njegomir često se pojavljuje kao muzička podloga na video-snimcima i objavama posvećenim generalu Ratku Mladiću, pa je njeno izvođenje u Banjaluci dobilo dodatnu simboliku za deo publike.

Ta veza nije nastala zbog samog Svesrpskog kupa. Na društvenim mrežama korisnici već duže vreme koriste ovu numeru uz fotografije i snimke Mladića, čime je pesma dobila novu asocijaciju koja prevazilazi njen prvobitni muzički kontekst.

Ti što sijaš Božjom svetlošću..



Navijači Borca Banjaluke i Partizana složno i u jednom glasu za svog komandanta!



Ovo je Srbija za koju živimo. pic.twitter.com/Mkw7m6Frcs — Princip (@Princip_shop) October 1, 2026

Zbog toga je trenutak iz „Borika“ posebno privukao pažnju: Svesrpski kup, Banjaluka, Borac i Partizan, pune tribine i pesma koja se na društvenim mrežama povezuje sa likom srpskog junaka Ratka Mladića.

Na terenu je Partizan na kraju bio ubedljiv i slavio sa 37:26. Borac je prvo poluvreme završio sa četiri gola zaostatka, 21:17, ali je beogradski tim u nastavku pojačao ritam i prelomio utakmicu.

Ipak, rezultat nije bio jedina priča iz „Borika“. Slike pune dvorane, navijanje, pesme i „Ruzmarin“ ostavili su prizor koji će ostati upamćen kao jedan od upečatljivijih detalja jubilarnog Svesrpskog kupa.

Stavi ruzmarin ispod jastuka, ori se u banjalučkom Boriku pred početak utakmice Borca i Partizana koji se bore za titulu 10. Svesrpskog kupa. I naravno, oči ratnika 🫡🫡🫡 pic.twitter.com/EEXnrOYYc4 — Bog i Batina (novi profil) (@Aleksandar9b) September 30, 2026