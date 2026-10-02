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Čuvena pesma grmela na Svesrpskom kupu zbog Ratka Mladića (VIDEO)

M.M.

02. 10. 2026. u 14:14 >> 14:21

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Navijači su rekli svoje...

Чувена песма грмела на Свесрпском купу због Ратка Младића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@Aleksandar9b

Banjalučki „Borik“ bio je 30. septembra poprište velikog rukometnog okršaja Borca i Partizana u finalu jubilarnog, desetog Svesrpskog kupa, ali je pažnju privukao i jedan detalj sa tribina koji je mnoge podsetio na jednu od najprepoznatljivijih pesama Merime Njegomir.

Dok su se sa tribina čule pesme i navijanje, a atmosfera u dvorani dostizala usijanje, u muzičkom programu odjekivao je čuveni „Ruzmarin“. „Nezavisne novine“ opisale su atmosferu u „Boriku“ kao pravu ludnicu, uz navijanje „Lešinara“, dok su u dvorani bili prisutni i navijači Partizana.

Upravo je „Ruzmarin“ poslednjih godina dobio i jednu sasvim posebnu asocijaciju na internetu. Pesma Merime Njegomir često se pojavljuje kao muzička podloga na video-snimcima i objavama posvećenim generalu Ratku Mladiću, pa je njeno izvođenje u Banjaluci dobilo dodatnu simboliku za deo publike.

Ta veza nije nastala zbog samog Svesrpskog kupa. Na društvenim mrežama korisnici već duže vreme koriste ovu numeru uz fotografije i snimke Mladića, čime je pesma dobila novu asocijaciju koja prevazilazi njen prvobitni muzički kontekst. 

Zbog toga je trenutak iz „Borika“ posebno privukao pažnju: Svesrpski kup, Banjaluka, Borac i Partizan, pune tribine i pesma koja se na društvenim mrežama povezuje sa likom srpskog junaka Ratka Mladića.

Na terenu je Partizan na kraju bio ubedljiv i slavio sa 37:26. Borac je prvo poluvreme završio sa četiri gola zaostatka, 21:17, ali je beogradski tim u nastavku pojačao ritam i prelomio utakmicu.

Ipak, rezultat nije bio jedina priča iz „Borika“. Slike pune dvorane, navijanje, pesme i „Ruzmarin“ ostavili su prizor koji će ostati upamćen kao jedan od upečatljivijih detalja jubilarnog Svesrpskog kupa.

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