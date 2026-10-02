NAPUŠTAM SPORT, SAD ĆU DA VOZIM TRAKTOR: Olimpijska šampionka šokirala sve
Smatra da je dostigla maksimum
Britanska biciklistkinja Kejti Marčant (33), koja je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, donela je odluku koja je zatekla sportsku javnost. Iako je na vrhuncu slave i forme, odlučila je da se povuče iz profesionalnog sporta i bicikl zameni – poljoprivrednim mašinama.
Marčantova iza sebe ostavlja blistavu karijeru započetu 2013. godine. Nakon osvajanja bronze u sprintu na Igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, 2024. godina bila je apsolutna kruna njenog rada. Britanka je uspela da u istoj godini osvoji evropsko, svetsko i olimpijsko zlato u timskom sprintu.
Iako je planirala da vozi sve do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine, Kejti je prelomila i shvatila da je vreme za kraj.
– Postigla sam više nego što sam ikada mogla i da sanjam. Osećaj je zaista čudan, ali odluka nije bila teška. Nemojte me pogrešno shvatiti, bilo je trenutaka kada sam se pitala: „Mogu li još malo? Treba li? Šta ako...?“ Ipak, dobro znam šta znači forsirati sebe još godinama. Ne želim više da podnosim te žrtve koje su potrebne da bih stigla do Los Anđelesa. Neverovatno sam ponosna na sve što sam postigla, ali želela sam da odem pod sopstvenim uslovima – objasnila je olimpijska šampionka za „Gardijan“.
Ona je dodala da je tokom nedavnih nastupa osetila da se kraj bliži i da po povratku kući jednostavno više nije imala želju da se vrati iscrpljujućim treninzima. Umesto toga, Kejti se seli na porodičnu farmu u blizini Lidsa, gde će pomagati svom suprugu Robu.
– Voziću traktore, to je sigurno, ali definitivno moram da pronađem još nešto samo za sebe. Nisam mnogo razmišljala o tome šta ću tačno raditi sledeće, osim što želim da zatvorim ovo poglavlje svog života i gledam u budućnost sa optimizmom – poručila je nasmejana Marčantova.
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