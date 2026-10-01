Politika

SINIŠA MALI: Plate i radna mesta su glavna snaga borbe protiv siromaštva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 10. 2026. u 20:26

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POTPREDSEDNIK Srpske napredne stranke Siniša Mali, gostujući u debati na N1 govorio je o potrošačkoj korpi.

СИНИША МАЛИ: Плате и радна места су главна снага борбе против сиромаштва

Foto: Printscreen

 - Ja nikada nisam rekao da je nešto idealno i da je cveće i drveće. Bolje je nego što je bilo. Kad pogledate kupovnu moć - pokrivenost minimalne potrošačke korpe mininalnom zaradom, pokrivenost potrošačke korpe prosečne prosečnom zaradom. Minimalna zarada za vreme Šokšića i Nikezića minimalac nije pokrivao polovinu mininalne potrošačke korpe. Četvrtina ljudi nije imala posao u vreme Nikezića i Šoškića. Plate i radna mesta su glavna snaga borbe protiv siromaštva - rekao je Mali.

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