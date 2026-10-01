Arena je zamenela! Muk - pogledajte tešku povredu DŽejmsa! Najbolji strelac EL iznet sa parketa (VIDEO)
Veliki udarac za Efes.
Crvena zvezda se vratila protiv Efesa i uspostavila rezultatsku ravnotežu.
Iako su loš otvorili meč, izabranici Ibona Navara su zahvaljujući Čimi Monekeu sustigli rivala, koji je doživeo dodatan udarac!
Naime, najbolji strelac u istoriji Evrolige Majk Džejms doživeo je tešku povredu, zbog koje je morao da završi meč!
Amerikanac i bivši igrač Monaka je nehotice sam sebe povredio, ali je to učinio sa bolnim posledicama, zbog kojih je iznet sa parketa.
Ostali igrači Efesa su ostali u neverici, a kako je sve izgledalo pogledajte u prilogu:
Nema sumnje da će njegov izostanak u narednim mečevima, biti veliki hendikep za ekipu iz Istanbula.
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