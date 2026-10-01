Košarka

Arena je zamenela! Muk - pogledajte tešku povredu DŽejmsa! Najbolji strelac EL iznet sa parketa (VIDEO)

С.С.

01. 10. 2026. u 21:30

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Veliki udarac za Efes.

Арена је заменела! Мук - погледајте тешку повреду Џејмса! Најбољи стрелац ЕЛ изнет са паркета (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda se vratila protiv Efesa i uspostavila rezultatsku ravnotežu.

Iako su loš otvorili meč, izabranici Ibona Navara su zahvaljujući Čimi Monekeu sustigli rivala, koji je doživeo dodatan udarac!

Naime, najbolji strelac u istoriji Evrolige Majk Džejms doživeo je tešku povredu, zbog koje je morao da završi meč!

Amerikanac i bivši igrač Monaka je nehotice sam sebe povredio, ali je to učinio sa bolnim posledicama, zbog kojih je iznet sa parketa.

Ostali igrači Efesa su ostali u neverici, a kako je sve izgledalo pogledajte u prilogu:

Nema sumnje da će njegov izostanak u narednim mečevima, biti veliki hendikep za ekipu iz Istanbula.

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