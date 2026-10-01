BRŽE REFORME I SNAŽNIJA POLJOPRIVREDA REGIONA: Održan važan sastanak
MINISTRI poljoprivrede i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope usvojili su danas u Beogradu zajedničke zaključke jubilarnog 20. godišnjeg sastanka, kojima su definisani prioriteti daljih reformi u oblasti poljoprivrede i seoskog razvoja, evropskih integracija, bezbednosti hrane, klimatske otpornosti, podrške mladim poljoprivrednicima i jačanja konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora.
Sastanak je održan u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope (SWG), a u susret predstojećem Samitu lidera Berlinskog procesa u oktobru ove godine.
Učesnici sastanka potvrdili su zajedničku opredeljenost ka usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije i Zajedničkom poljoprivrednom politikom, uz ocenu da regionalna saradnja predstavlja važan faktor ubrzavanja procesa pristupanja EU.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić istakao je da usvojeni zaključci pokazuju da region ima zajedničke ciljeve, kao i spremnost da ih pretoči u konkretne rezultate.
- Danas nismo samo razgovarali o budućnosti poljoprivrede regiona i našoj evropskoj budućnosti, već smo jasno definisali šta zajedno treba da uradimo. Naš cilj je da reforme koje sprovodimo budu vidljive tamo gde su najvažnije – na njivama, farmama i u našim selima, kroz više investicija, nova znanja, sigurnije tržište i bolje uslove za proizvođače. Srbija će, kao zemlja koja preuzima predsedavanje SWG, imati važnu ulogu u tome da sve što smo danas dogovorili pretočimo u konkretne aktivnosti i rezultate - poručio je Glamočić.
Jedna od centralnih poruka usvojenih zaključaka jeste potreba da koristi od procesa evropskih integracija budu konkretno vidljive poljoprivrednicima i stanovnicima seoskih područja, pri čemu je institucijama Evropske unije i državama članicama upućen poziv da poljoprivreda i razvoj sela ostanu sastavni deo politike proširenja EU i Berlinskog procesa.
Poseban akcenat stavljen je na nastavak usklađivanja sa pravnim tekovinama EU i Zajedničkom poljoprivrednom politikom, uključujući oblasti obuhvaćene Poglavljima 11, 12 i 13, kao i na uspostavljanje i dalji razvoj Integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema (IACS), implementaciju Sistema za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS), i jačanje sistema bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih službi, sa ciljem dostizanja najvišeg mogućeg nivoa usklađenosti do 2030. godine.
Zaključcima je zatraženo i uspostavljanje struktuiranog okvira za pristupanje i približavanje poljoprivrede Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, koji bi reformske prioritete i preporuke Evropske komisije iz Godišnjeg izveštaja povezao sa jačanjem institucionalnih kapaciteta, potrebama za investicijama i raspoloživim instrumentima EU.
Podržano je postepeno uključivanje partnera sa Zapadnog Balkana i Republike Moldavije, u evropske strukture u oblastima poljoprivrede, savetodavstva, istraživanja i pripremljenosti za krizne situacije, gde je to moguće i u skladu sa pravilima EU.
Ministri i šefovi delegacija založili su se i za adekvatniju, predvidivu i dostupniju pretpristupnu podršku poljoprivredi i seoskom razvoju, uključujući širi pristup IPARD podršci širom Zapadnog Balkana i jednostavnije i efikasnije procedure. Važan deo zaključaka odnosi se na bezbednost hrane, klimatske promene i zaštitu prirodnih resursa.
Dogovoreno je jačanje regionalne spremnosti za krize koje mogu ugroziti poljoprivredu i snabdevanje hranom, unapređenje razmene podataka i sistema ranog upozoravanja, kao i koordinisano delovanje u slučaju prekograničnih bolesti životinja i biljnih štetočina. Pažnja će biti usmerena i na prilagođavanje poljoprivrede i šumarstva klimatskim promenama, kao i na upravljanje vodama i zemljištem i očuvanje biodiverziteta.
Posebno mesto u zajedničkim zaključcima dobili su znanje, inovacije i budućnost sela. Ukazano je na značaj Sistema znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) i na potrebu za jačanjem saradnje sa Akademijom za elektronsko učenje Ogranizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i evropskim naučnim i obrazovnim institucijama, kako bi nova znanja i tehnologije brže stizali do savetodavaca i poljoprivrednika.
Kao jedan od ključnih izazova prepoznata je i generacijska obnova sela. Dogovoreno je da se tokom 2027. godine, u okviru SWG, uspostavi regionalna radna grupa koja će zajedno sa mladim poljoprivrednim proizvođačima razvijati zajedničku metodologiju i predlagati konkretne mere i rešenja za podršku generacijskoj obnovi sela.
Istovremeno je istaknuta potreba da se mladim poljoprivrednicima, preduzetnicima na selu i ženama u seoskim područjima omogući bolji pristup zemljištu, finansiranju, investicijama, znanju i digitalnim alatima. Usvojenim dokumentom potvrđeno je i opredeljenje za razvoj konkurentnih, održivih i otpornih lanaca snabdevanja koji proizvođačima treba da obezbede pravednije prihode i dugoročnu ekonomsku perspektivu, kroz modernizaciju, udruživanje proizvođača, transparentnije tržišne odnose i inovacije.
Učesnici su, takođe, pozdravili odluku da 27. Forum o poljoprivrednoj politici bude održan u Srbiji naredne godine u okviru Specijalizovane izložbe EKSPO 2027, kada će biti razmotren i napredak u sprovođenju dogovorenih prioriteta.
(minpolj.gov.rs)
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