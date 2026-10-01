Istorijski dan! KLS i KSS se zajednički oglasili, poznato kada kreće Prva liga Srbije

Nakon dosta nagađanja i spekulacija došlo se do dogovora koji će svima odgovarati.

FOTO: KSS/KLS

Zajedničkim saopštenjem danas su se oglasili Košarkaški savez Srbije (KSS) i Udruženje klubova KLS (UK KLS). Javnost je obaveštena o potpisivanju privremenog sporazuma o vođenju Prve lige Srbije, odnosno KLS.

- KSS I UK KLS takođe, potpisali su i aneks kojim su definisali obavezne članove budućeg usaglašenog Ugovora o poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja između KSS i UK KLS. Sezona 2026-2027. počeće 3. oktobra 2026. godine, prema rasporedu objavljenom na sajtu KLS - saopšteno je danas.

Podsetimo, spor između Košarkaškog saveza Srbije (KSS) i Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) izbio je oko toga ko ima institucionalnu i pravnu nadležnost da organizuje i vodi prvi rang domaćeg takmičenja (Prvu mušku ligu Srbije).

Nakon višenedeljnih tenzija i pretnji da će početak prvenstva biti odložen, KSS i UK KLS su 1. oktobra 2026. godine postigli i potpisali privremeni sporazum zajedno sa aneksom.

Ovim dokumentima su definisani obavezni članovi budućeg usaglašenog ugovora o poveravanju poslova, čime je omogućeno da sezona 2026/27. nesmetano počne 3. oktobra

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