Istorijski dan! KLS i KSS se zajednički oglasili, poznato kada kreće Prva liga Srbije
Nakon dosta nagađanja i spekulacija došlo se do dogovora koji će svima odgovarati.
Zajedničkim saopštenjem danas su se oglasili Košarkaški savez Srbije (KSS) i Udruženje klubova KLS (UK KLS). Javnost je obaveštena o potpisivanju privremenog sporazuma o vođenju Prve lige Srbije, odnosno KLS.
- KSS I UK KLS takođe, potpisali su i aneks kojim su definisali obavezne članove budućeg usaglašenog Ugovora o poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja između KSS i UK KLS. Sezona 2026-2027. počeće 3. oktobra 2026. godine, prema rasporedu objavljenom na sajtu KLS - saopšteno je danas.
Podsetimo, spor između Košarkaškog saveza Srbije (KSS) i Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) izbio je oko toga ko ima institucionalnu i pravnu nadležnost da organizuje i vodi prvi rang domaćeg takmičenja (Prvu mušku ligu Srbije).
Nakon višenedeljnih tenzija i pretnji da će početak prvenstva biti odložen, KSS i UK KLS su 1. oktobra 2026. godine postigli i potpisali privremeni sporazum zajedno sa aneksom.
Ovim dokumentima su definisani obavezni članovi budućeg usaglašenog ugovora o poveravanju poslova, čime je omogućeno da sezona 2026/27. nesmetano počne 3. oktobra
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