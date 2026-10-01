"Idemo korak po korak": Iz Partizana stižu jasne poruke pred Bajern
Ne smemo previše da se dižemo, moramo da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak, poručio je Arijan Lakić.
Košarkaši Partizana ovog petka (20.00) igraju na gostujućem terenu protiv Bajerna, u okviru trećeg kola Evrolige.
Crno-beli su u dosadašnjem delu takmičenja neporaženi i imaju dve pobede. U prethodnom kolu su savladali ekipu Pariza u gostima rezultatom 79:92, dok su pre toga bili bolji u Beogradu od Armanija 92:76.
Pred utakmicu u Minhenu javnosti su se obratili trener Đoan Penjaroja, krilni centar Nikola Tanasković, a svoja očekivanja izneo je i Arijan Lakić. Srpski košarkaš prvo je govorio o trijumfu u Parizu.
- Protiv Pariza u prošlom kolu smo dali sve od sebe i trudili smo se da uradimo na terenu sve što smo imali u planu. Mislim da smo u tome uspeli, ali uz ogromnu podršku i energiju naših navijača, sa kojima smo zajedno uspeli da pariramo protivniku, a toj podršci se nadamo i protiv Bajerna.
Bavarci su na drugoj strani započeli sezonu sa 1:1. U prvom kolu bili su bolji od Hapoela na gostovanju (86:84), dok su u drugom poraženi od Fenerbahčea u Istanbulu sa ubedljivih 100:76.
- Što se tiče nas, ne smemo previše da se dižemo, moramo da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro, i verujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni. Za svaku utakmicu u Evroligi treba da smo fokusirani svih 40 minuta, a za sutra, još jednom, nadam se da će što više naših navijača doći da nas podrže - zaključio je Lakić.
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