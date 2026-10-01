"NJegova karijera je završena, bilo je preozbiljno, nalazio se između života i smrti!"
Stravične scene viđene su tokom glavne borbe nedavno održanog UFC Fight Night-a u Las Vegasu. Brazilac Raoni Barselos doživeo je težak kolaps u petoj rundi duela sa Raulom Rosasom Juniorom, a legendarni MMA sudija Džon Mekarti smatra da je taj trenutak mogao da ostavi ozbiljne posledice.
Barselos je sve do završnice imao kontrolu nad mečom. Iskusni 39-godišnji Brazilac uspešno je pogađao mlađeg protivnika direktima, napadao ga udarcima u telo i glavu, a svoju prednost dodatno je gradio i obaranjima.
Izgledalo je da sigurno ide ka pobedi, ali je peta runda potpuno preokrenula situaciju.
Barselos je na početku poslednje runde ponovo krenuo agresivno i uspeo da obori Rosasa. Ipak, nije dugo zadržao Meksikanca u parteru. Borba se ubrzo vratila u stojeći položaj, a Rosas je tada konačno uspeo da pogodi leteće koleno koje je tokom meča već nekoliko puta pokušavao.
Usledila je žestoka razmena udaraca. Rosas je preuzeo inicijativu i pogodio Barselosa sa nekoliko snažnih udaraca u telo i glavu. Brazilac je u tim trenucima počeo da pokazuje znake ozbiljnog umora.
Pokušao je da zaustavi nalet mladog protivnika uz ogradu, ali je bilo očigledno da mu energija naglo nestaje. Rosas ga je okrenuo, a zatim uspeo i da ga obori. Ono što je usledilo izazvalo je šok u areni.
Barselos je nakon pada prestao da pruža otpor i ostao nepomičan na podu. Rosas je odmah shvatio da se dešava nešto ozbiljno i nije nastavio da ga udara. Sudija je prekinuo borbu, nakon čega je medicinski tim hitno ušao u oktagon.
Situacija je izgledala veoma ozbiljno. Barselos je teško disao, a medicinska ekipa mu je ukazivala pomoć pre nego što je na nosilima iznet iz dvorane i prevezen u bolnicu.
Džon Mekarti, jedan od najpoznatijih sudija u istoriji MMA, kasnije je u svom podkastu izneo pretpostavku o mogućem uzroku kolapsa. On je naveo da sumnja na aneurizmu, ali je istovremeno naglasio da njegova teorija nije potvrđena i da zvaničan uzrok Barselosovog stanja nije utvrđen.
- Mislim da je imao aneurizmu. Ruke su mu klonulile dok je padao. Jednostavno se gasio - rekao je Mekarti.
On je potom upozorio da činjenica da je Barselos preživeo incident ne znači da su sve opasnosti prošle.
- Ljudi će pričati svakakve stvari, ali hvala Bogu. Reći da nema razloga za brigu jer je sada dobro? Ne, nije sve u redu. Sve ovo može imati brojne ozbiljne posledice. Zato je pod posebnim nadzorom i nadam se da će ovo prebroditi - poručio je legendarni sudija.
Barselos je posle tri dana provedena u bolnici otpušten na kućno lečenje i vratio se svojoj porodici.
Međutim, Mekarti smatra da je za brazilskog borca najbolje da više ne ulazi u oktagon. Prema njegovim rečima, UFC nakon ovakvog incidenta više ne bi trebalo da mu ponudi novu borbu, pre svega zbog potencijalnog rizika.
- Njegova karijera je završena, bilo je preozbiljno. Nalazi se između života i smrti - rekao je Mekarti
Važno je naglasiti da su Mekartijevi komentari o aneurizmi i nastavku Barselosove karijere njegovo lično viđenje, a ne zvanična medicinska dijagnoza ili potvrda UFC-a.
Preporučujemo
Nikola Jokić u ponoć dobio brutalno pojačanje!
01. 10. 2026. u 07:06
Evo gde i kada možete gledati meč Nemačka - Srbija u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 06:43
Teniski svet u neverici! Bio je najbolji na svetu , a sada pije 12 tableta dnevno
01. 10. 2026. u 06:33
ŠTA BI? Da li je Dušan Vlahović ovim potezom precrtao Srbiju?
01. 10. 2026. u 06:17 >> 08:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)