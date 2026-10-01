"NJegova karijera je završena, bilo je preozbiljno, nalazio se između života i smrti!"

Stravične scene viđene su tokom glavne borbe nedavno održanog UFC Fight Night-a u Las Vegasu. Brazilac Raoni Barselos doživeo je težak kolaps u petoj rundi duela sa Raulom Rosasom Juniorom, a legendarni MMA sudija Džon Mekarti smatra da je taj trenutak mogao da ostavi ozbiljne posledice.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Barselos je sve do završnice imao kontrolu nad mečom. Iskusni 39-godišnji Brazilac uspešno je pogađao mlađeg protivnika direktima, napadao ga udarcima u telo i glavu, a svoju prednost dodatno je gradio i obaranjima.

Izgledalo je da sigurno ide ka pobedi, ali je peta runda potpuno preokrenula situaciju.

Barselos je na početku poslednje runde ponovo krenuo agresivno i uspeo da obori Rosasa. Ipak, nije dugo zadržao Meksikanca u parteru. Borba se ubrzo vratila u stojeći položaj, a Rosas je tada konačno uspeo da pogodi leteće koleno koje je tokom meča već nekoliko puta pokušavao.

Usledila je žestoka razmena udaraca. Rosas je preuzeo inicijativu i pogodio Barselosa sa nekoliko snažnih udaraca u telo i glavu. Brazilac je u tim trenucima počeo da pokazuje znake ozbiljnog umora.

Pokušao je da zaustavi nalet mladog protivnika uz ogradu, ali je bilo očigledno da mu energija naglo nestaje. Rosas ga je okrenuo, a zatim uspeo i da ga obori. Ono što je usledilo izazvalo je šok u areni.

Barselos je nakon pada prestao da pruža otpor i ostao nepomičan na podu. Rosas je odmah shvatio da se dešava nešto ozbiljno i nije nastavio da ga udara. Sudija je prekinuo borbu, nakon čega je medicinski tim hitno ušao u oktagon.

Situacija je izgledala veoma ozbiljno. Barselos je teško disao, a medicinska ekipa mu je ukazivala pomoć pre nego što je na nosilima iznet iz dvorane i prevezen u bolnicu.

Džon Mekarti, jedan od najpoznatijih sudija u istoriji MMA, kasnije je u svom podkastu izneo pretpostavku o mogućem uzroku kolapsa. On je naveo da sumnja na aneurizmu, ali je istovremeno naglasio da njegova teorija nije potvrđena i da zvaničan uzrok Barselosovog stanja nije utvrđen.

- Mislim da je imao aneurizmu. Ruke su mu klonulile dok je padao. Jednostavno se gasio - rekao je Mekarti.

On je potom upozorio da činjenica da je Barselos preživeo incident ne znači da su sve opasnosti prošle.

- Ljudi će pričati svakakve stvari, ali hvala Bogu. Reći da nema razloga za brigu jer je sada dobro? Ne, nije sve u redu. Sve ovo može imati brojne ozbiljne posledice. Zato je pod posebnim nadzorom i nadam se da će ovo prebroditi - poručio je legendarni sudija.

Barselos je posle tri dana provedena u bolnici otpušten na kućno lečenje i vratio se svojoj porodici.

Međutim, Mekarti smatra da je za brazilskog borca najbolje da više ne ulazi u oktagon. Prema njegovim rečima, UFC nakon ovakvog incidenta više ne bi trebalo da mu ponudi novu borbu, pre svega zbog potencijalnog rizika.

- Njegova karijera je završena, bilo je preozbiljno. Nalazi se između života i smrti - rekao je Mekarti

Važno je naglasiti da su Mekartijevi komentari o aneurizmi i nastavku Barselosove karijere njegovo lično viđenje, a ne zvanična medicinska dijagnoza ili potvrda UFC-a.