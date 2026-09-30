Grmelo ispred svlačionice: Legendarni as prvi sačekao igrače Partizana! Ovako im je čestitao (VIDEO)

Crno-beli napravili brejk na "vrućem" parketu.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Košarkaši Partizana zadržali su maksimalan učinak i posle drugog kola Evrolige. Crno-beli su savladali Pariz u gostima, pa su ostali u samom vrhu tabele najelitnijeg evropskog takmičenja.

Crno-beli su trijumfovali 92: 79, a ispred svlačionice Beograđana je po završetku meča usledilo veliko slavlje.

Jedan od najsrećnijih posle pobede bio je sportski direktor crno-belih Žarko Paspalj, koji je prvi sačekao sve igrače kod svlačionice i pozdravio se svakim pojedinačno.

Legendarni reprezentativac i proslavljeni as regionalnog vicešampiona, sa velikim emocijama gleda gotovo svaki meč kluba iz Humske. Nema sumnje da je posle sjajnih partija i rezultata izabranika Đoana Penjaroje, popularni "Palja" daleko zadovoljniji nego prošle sezone.

Podsetimo, za mlađe, Žarko Paspalj je u igračkoj karijeri branio boje Partizana od 1986. do 1989. godine, odakle se otisnuo u NBA i potpisao za San Antonio Sparse, u kojima je proveo period od 1990. do 1991. Samo godinu dana pre nego što su se crno-beli popeli na krov Evrope, prešao je u Olimpijakos iz Pireja.

Igrao je i za omraženi Panatinaikos, pa se može reći da je njegov trag u Grčkoj ostao neizbrisiv. Takođe, oblačio je dres Rasinga iz Pariz, koji više ne postoji na košarkaškoj mapi.

U dresu sa državnim grbom, igrajući za Jugoslaviju okitio se sa sedam odličja na velikim takmičenjima. Ima zlato na Mundobasketu u Argentini (1990), dva srebra na Olimpijskim igrama u Seulu (1988) i Atlanti (1996), tri zlata na prvenstvima Evrope (Zagreb 1989, Rim 1991, Atina 1995) i bronzu u prestonici Grčke 1987.

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