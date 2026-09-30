Partizan preživeo UEFA omču, dug smanjen – ali jedna stvar i dalje guši Humsku!

Fudbalski klub Partizan napravio je ogroman korak ka finansijskom ozdravljenju i uspešno prošao i drugi ovogodišnji UEFA monitoring.

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Predsednik crno-belih Rasim Ljajić izneo je u javnost precizne, "hirurški tačne" podatke o presecanju milionskih dugova, zaradi od transfera i realnom stanju u Humskoj 1.

Za najnoviji UEFA monitoring klub je morao hitno da reguliše 3.678.240 evra. Partizan je iz sopstvenih sredstava isplatio 2.400.000 evra u bruto iznosu, dok je za ostatak duga postignut reprogram sa poveriocima.

Najveći uspeh nove uprave jeste drastično kresanje dugovanja prema igračima, trenerima i radnoj zajednici. Kada je Ljajićev tim preuzeo klub u oktobru 2024. godine, ovaj dug je iznosio jezivih 13.111.000 evra. Danas je ta cifra spuštena na 2.700.000 evra bruto (odnosno 1.622.336 evra neto). Od tog preostalog neto iznosa, okruglo milion evra odlazi na obaveze prema nekadašnjem kapitenu Bibarsu Nathu.

Takođe, dugovanja prema drugim klubovima svedena su na minimum: sa 7.250.628 evra spuštena su na 1.895.106 evra. U ovu cifru ulazi i 1,4 miliona evra za Dembu Seka, što će se otplaćivati u naredne četiri godine.

Finansijsku "injekciju" i miran san doneli su transferi bisera iz omladinske škole. Partizan na ime prodaje igrača potražuje ukupno 9.300.000 evra. Najveći deo – čak 8.800.000 evra – stiže od prodaje trojice fudbalera: Ognjena Ugrešića, Vanje Dragojevića i Milana Roganovića. Preostalih 500.000 evra odnosi se na rate iz ranijih transfera, a novac će sukcesivno stizati u Humsku.

Iako su operativni dugovi pod kontrolom, nad Humskom i dalje stoji ogroman poreski oblak. Ukupan dug kluba iznosi 31.400.000 evra, a čak 24.000.000 evra otpada na neizmirene obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srbije.

- Nismo tražili otpisivanje dugova, već odlaganje i plaćanje u ratama. Svaki naredni monitoring biće lakši od prethodnih - optimističan je Rasim Ljajić u izjavi za "Meridiansport".

Brojke jasno pokazuju – Partizan je daleko od idealnog, ali je finansijska situacija neuporedivo bolja nego pre dve godine. Klub konačno drži stvari pod kontrolom.



