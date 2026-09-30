Hrvatima se smeje cela Španija: Perišić na poluvremenu jurio Jamala za dres, a evo šta je uradio Gvardiol (VIDEO)
Hrvatska reprezentacija doživela je veliki šamar u utakmici protiv Španije (4:1), a o jednom potezu posebno se priča.
Naime. Lamin Jamal je postigao dva gola, a asistirao kod još jednog. Nema sumnje da je bio najbolji na terenu. Međutim, poluvreme je završio bez dresa i sa hrvatskim oko ramena.
Španski As otkrio je šta se krije iza toga, oni su u tekstu sa naslovom: "Ovo je neviđeno" objavili video snimak na kome Ivan Perišić (37) prilazi Jamalu nakon prvih 45 minuta i traži da zamene dres.
Jamal mu je ispunio želju, a onda je prišao i Joško Gvardiol. Čestitao je štoper Sitija Špancu na sjajnoj utakmici.
Nema sumnje da je ovaj potez hrvatskih fudbalera šokirao tamošnju javnost, a kako je sve izgledalo pogledajte u video snimku.
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