Svet

IRCG TVRDI: Ovo je stvarni razlog rata SAD protiv Teherana

В.Н.

29. 09. 2026. u 12:42

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PORTPAROL Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Mohebi izjavio je da Iran nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja i poručio američkoj javnosti da uspostavi "direktan dijalog sa iranskim narodom".

ИРЦГ ТВРДИ: Ово је стварни разлог рата САД против Техерана

Foto: Printskrin/Jujtub/FRANCE 24 English

- Njihov cilj je pljačkanje iranskog naroda i njegovog bogatstva. Njihov cilj je rasparčavanje Irana. Njihov cilj je da Iran ponovo pretvore u kolonijalnu državu pod svojom kontrolom. Oni i sami znaju da Iran nije težio nabavci nuklearnog oružja - rekao je Mohebi, prenela je "Al Džazira".

On je ocenio da rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana nema veze sa iranskim nuklearnim programom, već da Vašington, prema njegovim tvrdnjama, želi da kontroliše Iran i njegove resurse.

Mohebi je pozvao Amerikance da pitaju svoju vladu zbog čega je IRGC označen kao "teroristička organizacija", tvrdeći da IRGC tu oznaku nosi zato što sprečava "pljačku" Irana i regiona.

On je rekao da Amerikanci nisu dovoljno upoznati sa situacijom na Bliskom istoku i pozvao na stvaranje platforme za direktnu komunikaciju američkih i iranskih građana.

Portparol IRGC-a takođe je kritikovao američku vojnu politiku, navodeći da nema razloga za postojanje 800 američkih baza širom sveta.

Prema njegovim rečima, godišnji budžet iranskih oružanih snaga iznosi jedan odsto budžeta američkih oružanih snaga.

Mohebi je optužio američku vojsku za "zločine", uključujući bombardovanje škola, bolnica, univerziteta, džamija i crkava, i rekao da mnogi Amerikanci nisu svesni tih postupaka.

On je pozvao američko rukovodstvo da promeni spoljnu politiku, tvrdeći da bi SAD postale "omiljena zemlja" kada bi deo novca koji troše na vojne napade usmerile na pomoć siromašnim zemljama.

- Naše pismo upućeno američkom narodu ima za cilj širenje istine, a ne uticaj na američke izbore - rekao je Mohebi.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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