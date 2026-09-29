"ESTONSKO RUKOVODSTVO NIJE OBJAVILO NIKAKVE DOKAZE": Peskov odbacio optužbe da Rusija stoji iza požara u fabrici oružja

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov odbacio je danas optužbe Estonije da Rusija stoji iza podmetanja požara u vojnoj fabrici "Milrem Robotics" ocenivši da je reč o "neosnovanim i nepromišljenim" izjavama.

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Po njegovim rečima, estonsko rukovodstvo nije objavilo nikakve dokaze na osnovu kojih tvrdi da je Rusija povezana sa incidentom, prenela je agencija RIA Novosti.

Estonija je ranije danas saopštila da ruske bezbednosne službe stoje iza podmetnutog požara koji se dogodio tokom avgusta u estonskoj odbrambenoj kompaniji koja proizvodi vojnu opremu za Ukrajinu.

Premijer Kristen Mihal izjavio je da se ovaj zaključak zasniva na informacijama koje je prikupila estonska Služba unutrašnje bezbednosti KAPO.

Požar je izbio u noći između 14. i 15. avgusta u zgradi koju koristi ova vojna kompanija, brzo je stavljen pod kontrolu i nije bilo žrtava niti povređenih.

(Tanjug)