SRBIJO, SPREMI SE ZA VREMENSKI ŠOK: Negde će biti oko 0 stepeni, dok će drugde temperatura ići skoro do 30, evo šta sledi
U SRBIJI i regionu i narednih dana očekuje se suvo, stabilno i relativno toplo vreme, a prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, ovakva sinoptička situacija mogla bi da potraje najmanje do oko 6. oktobra.
Ipak, oko tog datuma pojavljuje se signal za postepenu promenu vremena i jačanje uticaja Atlantika.
Čubrilo navodi da se nad našim područjem nastavlja dominacija anticiklona, zbog čega će narednih desetak dana proticati uglavnom bez značajnijih padavina.
Hladne noći, a tokom dana i do 24 stepena
U narednim danima očekuje se pretežno sunčano vreme, uz slab vetar. Noći će biti osetno hladnije, a minimalne temperature kretaće se od 3 do 14 stepeni Celzijusa. Ponegde je moguća i magla, dok se na planinama iznad 1.300 metara nadmorske visine očekuje pojava slabog mraza.
Tokom dana biće relativno toplo, sa maksimalnim temperaturama od 18 do 24 stepena. Na primorju će temperatura lokalno dostizati i oko 28 stepeni.
Oko 30. septembra moguć je nešto jači istočni vetar, ali, kako ističe Čubrilo, on ne bi trebalo da dostigne snagu karakterističnu za košavu.
Prva promena moguća oko 6. oktobra
Početkom oktobra ne očekuje se veća promena sinoptičke situacije. Prolazno naoblačenje i retka pojava slabe kiše na severu regiona mogući su tek oko 6. oktobra.
Prema trenutnim prognozama, tada bi polje visokog vazdušnog pritiska moglo postepeno da se izmešta ka jugozapadu Evrope. To bi otvorilo prostor za jači uticaj Atlantika i lakši prodor vlažnijeg i nestabilnijeg vazduha ka našem području.
Od 7. oktobra zato se očekuje nestabilnije vreme, uz povremena prolazna naoblačenja i pojavu kiše. Temperature bi postepeno bile u padu, pa bi se oko 9. oktobra maksimalne vrednosti kretale od 14 do 18 stepeni.
Suša se nastavlja, jača kiša još nije na vidiku
Ipak, Čubrilo naglašava da trenutni signali ne ukazuju na formiranje pravog jesenjeg ciklona koji bi celom regionu doneo konkretnije i višednevne padavine.
To znači da se suša, prema sadašnjim prognozama, nastavlja i tokom narednog perioda. Posle 7. oktobra ona bi mogla biti nešto ublažena zbog češće pojave kiše, ali za sada nema najave značajnijeg višednevnog kišnog perioda.
Prema trenutnoj prognozi, narednih desetak dana očekuju nas uglavnom suvo, stabilno i relativno toplo vreme, dok se prva ozbiljnija promena sinoptičke situacije nazire oko 6. oktobra.
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