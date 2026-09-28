Američki duo pojačava crveno-bele!
Američki košarkaši Brajant Danston i Džordž Papas potpisali su za Olimpijakos, preneo je danas šampion Evrope.
Kako je saopšteno, 40-godišnji Danston i 28-godišnji Papas su potpisali jednogodišnje ugovore i odmah po potpisu su stekli pravo igranja u Evroligi.
Akutelni šampion je u prvom kolu savladao Baskoniju rezultatom 106:89, dok ih ove dve nedelje očekuju dva gostovanja, Žalgirisu i Bolonji.
Grčka ekipa je preko leta dovela nekoliko ozbiljnih igrača, pre svega na bekovskim pozicijama (Montero, Kodi Miler Mekentajer) i orni su da odbrane titulu koju su osvojili prošle godine u Atini pobedom nad Real Madridom u velikom finalu.
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