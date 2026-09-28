Košarka

Američki duo pojačava crveno-bele!

В.М.

28. 09. 2026. u 11:26

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Američki košarkaši Brajant Danston i Džordž Papas potpisali su za Olimpijakos, preneo je danas šampion Evrope.

Амерички дуо појачава црвено-беле!

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je saopšteno, 40-godišnji Danston i 28-godišnji Papas su potpisali jednogodišnje ugovore i odmah po potpisu su stekli pravo igranja u Evroligi.

Akutelni šampion je u prvom kolu savladao Baskoniju rezultatom 106:89, dok ih ove dve nedelje očekuju dva gostovanja, Žalgirisu i Bolonji.

Grčka ekipa je preko leta dovela nekoliko ozbiljnih igrača, pre svega na bekovskim pozicijama (Montero, Kodi Miler Mekentajer) i orni su da odbrane titulu koju su osvojili prošle godine u Atini pobedom nad Real Madridom u velikom finalu.

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