Rijera nije dao fudbaleru Zvezde da napusti Marakanu: Imao sam unosnu ponudu, ali…

Albert Rijera zameni je na klupi Zvezde Dejana Stankovića, a sada je isplivao jedan bitan detalj o odlukama Španca na Marakani.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Kako prenosi "Sport klub" Slovenija, Timi Maks Elšnik imao je unosnu finansijsku ponudu Al Vahde iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali mu klub nije dao dozvolu da ode.

Španac je na taj transfer spustio rampu.

- Pred kraj prelaznog roka stigla je ponuda za mene, ali mi nije dozvolio da odem. Razumem to, jer sam njegova produžena ruka na terenu. On je onaj tip trenera koji kaže da je ovde da nas učini boljim i da će, u pravom trenutku, on biti taj koji će nas „šutnuti“ kroz vrata ka većim i boljim stvarima - rekao je Elšnik, koji je potom detaljnije govorio o samoj ponudi.

- Bila je to ponuda koja bi bila bolja finansijski, mada je fudbalski aspekt drugo pitanje. I dalje imam ambicije na visokom nivou.

Elšnik je nedavno potpisao i novi ugovor sa crveno-belima.

- Videćemo šta budućnost nosi. Moramo da se fokusiramo na postizanje dobrih rezultata u Evropi kako bismo vratili poverenje navijača u klub. Znamo da trenutno nisu baš zadovoljni, a na nama je da to preokrenemo.

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