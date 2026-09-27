Grbić blistao: Ponosan sam što sam deo ove reprezentacije
Selektor muške odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić izjavio je da je ponosan na igrače posle osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.
Odbojkaši Poljske su odbranili zlatnu medalju na EP, pošto su u subotu u Milanu pobedili Francusku 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16).
- Ja sam samo navijač, jer moji igrači zaista rade stvari koje su neverovatne. Moram da im uputim velike čestitke za ono što su uradili na terenu, kao i za njihov stav, mentalitet i profesionalizam. Zaista sam ponosan što sam trener ovog tima - rekao je Grbić za "Polsat sport".
Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja, a od toga pet zlatnih. Poljska je trijumfom na EP izborila učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.
Selektor Poljske je izjavio da je srećan što u timu ima veliki broj kvalitetnih igrača.
- Postoji četiri, možda i pet igrača koji spadaju u sam svetski vrh, a nisu u našem timu. Poljska obiluje sjajnim odbojkašima. To je rezultat ogromnog rada, čvrstog sistema i Saveza koji predano radi. Ne brinem za budućnost poljske odbojke - naveo je Grbić.
On je istakao da mu je glavni cilj u narednoj godini osvajanje zlatne medalje na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano u Poljskoj.
- Motivacija će biti na sto odsto, posebno kod mene, jer još nisam osvojio taj turnir. To je moj lični cilj. Mislim da je san svakog osvajanje titule pred domaćom publikom - zaključio je Grbić.
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