Grbić blistao: Ponosan sam što sam deo ove reprezentacije

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić izjavio je da je ponosan na igrače posle osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.

Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaši Poljske su odbranili zlatnu medalju na EP, pošto su u subotu u Milanu pobedili Francusku 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16).

- Ja sam samo navijač, jer moji igrači zaista rade stvari koje su neverovatne. Moram da im uputim velike čestitke za ono što su uradili na terenu, kao i za njihov stav, mentalitet i profesionalizam. Zaista sam ponosan što sam trener ovog tima - rekao je Grbić za "Polsat sport".

Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja, a od toga pet zlatnih. Poljska je trijumfom na EP izborila učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.

Selektor Poljske je izjavio da je srećan što u timu ima veliki broj kvalitetnih igrača.

- Postoji četiri, možda i pet igrača koji spadaju u sam svetski vrh, a nisu u našem timu. Poljska obiluje sjajnim odbojkašima. To je rezultat ogromnog rada, čvrstog sistema i Saveza koji predano radi. Ne brinem za budućnost poljske odbojke - naveo je Grbić.

On je istakao da mu je glavni cilj u narednoj godini osvajanje zlatne medalje na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano u Poljskoj.

- Motivacija će biti na sto odsto, posebno kod mene, jer još nisam osvojio taj turnir. To je moj lični cilj. Mislim da je san svakog osvajanje titule pred domaćom publikom - zaključio je Grbić.