Haos u Hrvatskoj! Navijači digli glas, Dinamo u velikom problemu!

U Hrvatskoj glavna tema jeste novi stadion Dinama iz Zagreba.

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Novi Maksimir dobio je konačan projekat, a izgled stadiona tema je u svim medijima. Ono sa čime se svi slažu, pobednički dizajn daleko je od najboljeg, a u prilog tome prikazivane su skice koje nisu pobedile na konkursu.

Sada su se i navijači Dinama oglasili, popularni "Bed blu bojsi" izneli su svoj stav, a on se poklapa sa stavom većine - nisu srećni.

- Klub je, po našem mišljenju, vrlo jasno i precizno sažeo i artikulisao osnovna načela te želje velike većine navijača pre izbora idejnog rešenja novog stadiona.

U izradi tog predloga, koji je svojim većim delom postao i osnova uslova konkursa, imali smo priliku da iznesemo svoje predloge na poziv predstavnika Kluba i znamo koliko se ozbiljno pristupilo pripremi za ovaj proces.

Izabrano idejno rešenje nije u skladu sa nekim osnovnim načelima tog predloga (zatvoren stadion i spojene tribine) i kao takvo ne možemo da ga podržimo.

Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu prvenstveno vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono prevazilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih učesnika u ovom procesu očekujemo da to poštuju - navode Bed Blu Bojsi.

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