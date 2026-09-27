Matija LJujić za "Novosti": Treba da se pruži podrška Saši Iliću, reprezentacija Srbije nema kvalitet kao pre!

SRPSKI fudbaler Matija Ljujić, govorio je za "Novosti" o našoj reprezentaciji, Partizanu...

FOTO: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Ovaj 32-godišnji vezista nastupa za Ujpešt, a nedavno je za slavni mađarski klub upisao 100. nastup.

- Neverovatan je osećaj odigrati 100 utakmica, posebno zato što je to klub star više od 140 godina. Srećan sam i zahvalan Bogu što mi je dao šansu da kao stranac za klub sa takvom istorijom i tradicijom odigram 100 utakmica i tako uđem u istoriju. Pokušaću da odigram još što više utakmica i da imamo što bolje rezultate - rekao je na početku razgovora Ljujić.

Dete Partizana je i kapiten kluba iz Budimpešte, što je samo još jedna potvrda koliko je važan za ovu ekipu.

- To je čast i privilegija, dugo sam se borio za to. Ima nas više starijih i iskusnijih igrača koji smo da tako kažem kapiteni, ali naravno da je velika čast i još veća obaveza. Osećam odgovornost da na terenu i van terena da predstavljam Ujpešt i da što bolje odigram na terenu, no ne samo igrama već i pričom i vođenjem ekipe, posebno kad su loše situacije. U tim situacijama se prepoznaje pravi kapiten, kada nije dobro mora da pokrene ekipu i kad je dobro da je smiri od euforije, da bi se ostalo mirne i hladne glave u svakoj situaiciji.

Posle osam odigranih utakmica u prvenstvu Mađarske, Ujpešt se nalazi na četvrtom mestu sa 14 bodova, što ga svrstava među kandidate u borbi za Evropu.

- Završena je tek četvrtina prvenstva, za sad smo odradili dobar posao, ali mislim da mentalitet ekipe treba da bude uvek isti, čak i da nismo krenuli ovako dobro. Treba da čekamo svaku sledeću utakmicu na isti način, da ne padamo ili da dižemo euforiju, već da idemo samo nedelju po nedelju.

Partizan, klub u kojem je ponikao je ima samo osam bodova nakon devet utakmica i situacija na tabeli nije dobra.

- Mislim da treba da se da podrška i upravi i Saši Iliću zato što nemaju toliko dobar igrački kadar, nemaju mnogo iskustva. Treba da se žrtvuju dve godine, ili bar sezona koliko god to teško zvuči, no za budućnost kluba da bi se stabilizovali moraju da se smanje dugovi i mislim da uprava to dobro radi. Oni izvlače maksimum i nema dileme da Partizan ne treba da se nalazi u ovakvoj situaciji i naravno da nema izgovora, ali smatram da treba da im se da šansa bar dve godine i mislim da će posle tog perioda Partizan opet moću da se bori za titulu. Ima dosta i do finansija, ipak mislim da dobro rade, smanjili su budžet i to je jedini put kako može da se stabilizuje klub.

Što se Srbije, Liga nacija je otvorena porazom od Grčke (1:2).

- Veljko Paunović je odličan trener, to je pokazao gde god je radio. Treba da mu se da šansa i da se istrpi, ali mislim da više nemamo onaj kvalitet kao pre, a navikli smo da budemo deo velikih takmičenja. Sada je to pod ogromnim upitnikom. Gledao sam utakmicu protiv Grčke i to nije bilo ubedljivo. Tadić je jedini koji nešto može da napravi u napadu. Mislim da više nemamo kvalitet kao što smo imali ranije, nemamo ni iskustvo, ni karakter. Ne kažem da neko neće da se bori, nego jednostavno treba da smanjimo kao nacija očekivanja i da čekamo neku novu smenu generacije gde će doći neki novi igrači koji će moći da naprave razliku i da opet idemo na velika takmičenja.

Za kraj se dotakao i Crvene zvezde, koja će pod vođstvom Alberta Rijere biti jedini srpski klub na evropskoj sceni.

- U Celju je napravio veliki uspeh, ali Zvezda je nešto drugo, dosta teže je raditi u Zvezdi. Mi kao narod smo nestrpljivi, idemo gore dole, od utakmice do utakmice. Posle Plzena u Beogradu je bio najbolji trener na svetu, čim je izgubio u Češkoj odmah to nije bilo dobro. Treba mu dati vremena. Mislim da će crveno-beli proći ligašku fazu u Ligi konferencija. Mislim da će to takmičenje najbolje pokazati njegov kvalitet - zaključio je Ljujić.

Podsetimo, vezista iz Prijepolja već pet godina nosi dres Ujpešta, a ove sezone je odigrao osam utakmica i postigao jedan gol.

U karijeri je još nastupao za Mladost Lučane, Rad, Žalgiris, Velington, Belenenseš, Bnei Jehudu, Gangvon, Hapoel Haifu i Sabail.