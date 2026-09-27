Barselona trlja ruke! Na Olmu će zaraditi pravo bogatstvo

Fudbalski klub Barselona mogao bi uskoro da zaradi ozbiljan novac na prodaji španskog reprezentativca.

AP Photo/Silvia Izquierdo

Dani Olmo bi mogao da potpiše ugovor sa Bajernom iz Minhena.

Kako prenosi "Sport" on je interesantan Bavarcima, spremni su da ponude 80.000.000 za njegove usluge.

Olmo, inače dete Barselone kao tinejdžer potpisao je za Dinamo iz Zagreba. Bila je to prava odluka, nakon nekoliko sezona u kojima je briljirao prešao je u Lajpcig, a potom ga je Barsa kupila za 60.000.000

Dolaskom Ferana Toresa izgubio je mesto u prvom timu, a Bajern to želi da iskoristi smatrajući da je nezadovoljan minutažom.

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