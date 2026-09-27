Fudbal

Bivši fudbaler Zvezde u centru pažnje! Dok drugi piju vodu, on "cepa" pivo i rakiju (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 09. 2026. u 10:22

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Bivše vedete Verdera i Reala iz Madrida sastali su se u revijalnoj utakmici, a sve kako bi obeležili 100 godina postojanja stadiona u Bremenu.

Бивши фудбалер Звезде у центру пажње! Док други пију воду, он цепа пиво и ракију (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@Gazpachen

Među igračima bio je i nekadašnji fudaler Zvezde, Ailton koji je nosio dres nemačkog velikana. 

Viralan je njegov "hidratejšn brejk", odnosno pauza za hidrataciju. 

Dok su ostali akteri ispijali vodu kako bi se osvežili, Ailton se prihvatio čaše piva i neke rakije. 

Kako je to izgledalo pogledajte ispod: 

Inače, Ailton je u Crvenu zvezdu došao u sezoni 2006/2007, imao je epitet najzvučnijeg pojačanja, ali i najvećeg promašaja koji je u tom periodu nastupao u Beogradu. 

Između ostalih, nastupao je za Verder, Šalke, Bešiktaš, Hamburtger, karijeru je 2013. godine završio kao fudbaler Hasia Bingena.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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