Bivši fudbaler Zvezde u centru pažnje! Dok drugi piju vodu, on "cepa" pivo i rakiju (VIDEO)

Bivše vedete Verdera i Reala iz Madrida sastali su se u revijalnoj utakmici, a sve kako bi obeležili 100 godina postojanja stadiona u Bremenu.

FOTO: Printskrin/Iks/@Gazpachen

Među igračima bio je i nekadašnji fudaler Zvezde, Ailton koji je nosio dres nemačkog velikana.

Viralan je njegov "hidratejšn brejk", odnosno pauza za hidrataciju.

Dok su ostali akteri ispijali vodu kako bi se osvežili, Ailton se prihvatio čaše piva i neke rakije.

Kako je to izgledalo pogledajte ispod:

LA VERDADERA PAUSA DE HIDRATACIÓN.



En el día de hoy, las leyendas del Werder Bremen enfrentaron al Real Madrid en el Weserstadion.



Al minuto 32 del primer tiempo, hubo pausa de hidratación, pero con CERVEZA.



La cara de Aílton lo es todo. pic.twitter.com/EqeZXaFmAj — José I. Araoz (@Gazpachen) September 26, 2026

Inače, Ailton je u Crvenu zvezdu došao u sezoni 2006/2007, imao je epitet najzvučnijeg pojačanja, ali i najvećeg promašaja koji je u tom periodu nastupao u Beogradu.

Između ostalih, nastupao je za Verder, Šalke, Bešiktaš, Hamburtger, karijeru je 2013. godine završio kao fudbaler Hasia Bingena.

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