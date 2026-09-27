Bivši fudbaler Zvezde u centru pažnje! Dok drugi piju vodu, on "cepa" pivo i rakiju (VIDEO)
Bivše vedete Verdera i Reala iz Madrida sastali su se u revijalnoj utakmici, a sve kako bi obeležili 100 godina postojanja stadiona u Bremenu.
Među igračima bio je i nekadašnji fudaler Zvezde, Ailton koji je nosio dres nemačkog velikana.
Viralan je njegov "hidratejšn brejk", odnosno pauza za hidrataciju.
Dok su ostali akteri ispijali vodu kako bi se osvežili, Ailton se prihvatio čaše piva i neke rakije.
Kako je to izgledalo pogledajte ispod:
Inače, Ailton je u Crvenu zvezdu došao u sezoni 2006/2007, imao je epitet najzvučnijeg pojačanja, ali i najvećeg promašaja koji je u tom periodu nastupao u Beogradu.
Između ostalih, nastupao je za Verder, Šalke, Bešiktaš, Hamburtger, karijeru je 2013. godine završio kao fudbaler Hasia Bingena.
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