"Mene je on razočarao, ovo je katastrofa": Legendarni trener grmi nakon poraza Crvene zvezde na startu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na startu Evrolige od Žalgirisa rezultatom 77:83.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Utakmicu u Beogradskoj areni obeležila je sjajna atmosfera, ali i dominantna igra Jonasa Valančijunasa koji je, prema rečima Vlada Đurovića, pravo čudo za evropsku košarku.

Đurović je nakon meča izneo oštre kritike na račun trener Ibona Navara i pojedinih igrača. Istakao je čudnu minutažu i izmene, navodeći primer Džonsa koji je igrao samo 19 minuta uprkos tome što je vraćao tim iz rezultatskog minusa, dok su drugi igrači dobijali preveliku minutažu bez adekvatnog učinka.

Posebno je razočaran učinkom Džonatana Motlija koji je napravio četiri faula u napadu, kao i izdanjem Nvore od kojeg se očekuje znatno više poena i bolji doprinos. Zaključio je da Zvezda ima kvalitet i bori se, ali da mora hitno da reaguje kako ne bi ušla u ozbiljan rezultatski problem.

- Puno smo pričali o Navaru, Silva je govorio o njemu i Masijulis, i ja sam govorio. Mene je on razočarao. Malo je čudno vodio. Nije vodio kako treba. Kada pogledate statistiku, 19 minuta je igrao samo Džons, zamislite da je Mekintajer igrao toliko. 19 minuta igra najbolji strelac. Zašto je toliko igrao? Vajler Beb je igrao mnogo, a on nije kreator, Miljenović je kreirao bolje. Njega je razbio Vilijams Gos. Moneke je razočarenje, Nvora isto. Kako je skupio devet poena ne znam. Proveo je dugo u igri. Karter, Moneke, Motli, Vajler Beb, mnogo velika minutaža za ono što su radili. To je tako očigledno, pored mene su svi ljudi iz košarke, svi se čude što menja. Dva puta je Džons vraćao iz minusa u plus. I opet čovek manje igra od Vajler Beba. Razočarao me i Dobrić, pet minuta, ali bez učinka. Mnogo igrača bez učinka. Zvezda ima kvalitet. Zvezda igra odbranu, bore se. Publika ima svoj uticaj, ali Zvezda, ja se plašim da ne izgubi još jednu od naredne dve i onda je u velikom problemu - rekao je Vlade Đurović.

FOTO: Printskrin/Arena sport TV

Za kraj je istakao i kako je video odnos Džonatana Motlija i Jonasa Valančijunasa na terenu.

- Drugo što sam ja razočaran. Kad je Motli dolazio, ja sam rekao, da je mentalno bolji... Ništa nije pomogao. Jedan igrač profesionalac napravi četiri faula u napadu, to su četiri izgubljene lopte. To je katastrofa. Kada Valančijunas ulazi, onda i on ulazi. A Izundu je dao više poena nego on, bez obzira što bi Izundu tu nešto uradio. Batler je odigrao bolju utakmicu nego mnoge iz prošle sezone. Ako 15 poena minimum Nvora ne da, a od njega se očekuje i 25. Slabo je danas igrao, on slabo igra odbranu, ali sada i u napadu. Uplašili su se i Valančijuansa. Pre će Izundu da lupi bananu nego Valančijunas. To je kao Bobi Marjanović, malo koga je on blokirao. Po mom mišljenju Izundu ima tajming, razočarani smo, ali početak je. Bez Nvorinih poena i stvarno mislim da bi Navaro morao da mirno pogleda utakmicu i da vidi da li je moguće da ovaj nije dao nijedan koš. Nešto se dešavalo dok je Džons unutra. Treba nešto da se kreira, ovo su igrači kada se kreira, onda mogu i da poentiraju.